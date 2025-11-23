Nhà nước muốn bán vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm”, mức giá gây chú ý

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hàng loạt phiên đấu giá thoái vốn Nhà nước dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12, trong đó phần lớn đến từ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba).

Cụ thể, Vinataba thông báo sẽ đấu giá bán theo lô cổ phần của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Dalatbeco, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN) và Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama.

Đáng chú ý tại thương vụ với Miliket, mức giá Vinataba đưa ra cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại.

Cụ thể, Vinataba sẽ đưa ra đấu giá trọn lô 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ của công ty Miliket. Mức giá khởi điểm được Vinataba đưa ra là 119.500 đồng/cổ phần, cao gần gấp đôi thị giá 64.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Miliket nổi tiếng với hình ảnh mì gói 2 con tôm từ những năm 90. Đến nay, khi thị trường mở rộng với loạt thương hiệu lớn nội ngoại nhập, Miliket vẫn duy trì được sự ổn định. Dù thị phần hiện tại đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, mì gói giấy 2 con tôm vẫn xuất hiện đều đặn ở kệ siêu thị, trong các nhà hàng, quán ăn lề đường…

Về kinh doanh, công ty vẫn đều đặn đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 740 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng. Sang nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 400 tỷ đồng (tương ứng mỗi ngày thu về hơn 2,2 tỷ đồng). Trừ chi phí, công ty đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 11 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty ghi nhận 286 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 160 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi, bao gồm khu đất rộng 2 ha tại đường Kha Vạn Cân (TPHCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức).

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu CMN sau thông tin Nhà nước thoái vốn đã có phản ứng, bật tăng hết biên độ 14,95%, đóng cửa tại mức 64.600 đồng/cổ phiếu.