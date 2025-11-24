Công chức thuế phải “4 xin, 4 luôn”, tuyệt đối cấm sách nhiễu người dân

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành quy tắc ứng xử đối với công chức thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quy tắc đặt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Theo quy định mới, công chức thuế phải tuân thủ chuẩn mực giao tiếp văn minh, tôn trọng và thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Khi thực hiện giao dịch trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại, thư điện tử, công chức phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đảm bảo người nộp thuế nắm rõ và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngành thuế nhấn mạnh phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”. Theo đó, công chức có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện bộ tiêu chí “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Khi giao tiếp qua điện thoại, công chức phải giới thiệu rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác và trao đổi ngắn gọn, lịch sự. Ngành thuế cũng yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về bảo mật thông tin, quy chế phát ngôn và các chuẩn mực “cần xây - cần chống” trong hoạt động công vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An tiếp nhận yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bên cạnh những quy định bắt buộc phải thực hiện, quy tắc ứng xử cũng liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, công chức không được có thái độ thiếu chuẩn mực, sử dụng sai quy định về trang phục và phù hiệu. Mọi hành vi lạm quyền, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn vì mục đích cá nhân đều bị xử lý nghiêm.

Công chức không được từ chối các yêu cầu hợp pháp của người nộp thuế; không thông đồng, tiếp tay cho hành vi gian lận thuế; không tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin của tổ chức, cá nhân. Những hành vi đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, tự ý yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định hoặc nhận tiền, quà tặng trái phép đều bị cấm.

Ngoài ra, công chức thuế không được giao dịch hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ bên ngoài trụ sở cơ quan thuế và bộ phận một cửa, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Việc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ, bình luận thông tin sai lệch liên quan đến người nộp thuế cũng bị nghiêm cấm.

Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đầy đủ, thống nhất quy tắc ứng xử; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để người dân, doanh nghiệp dễ theo dõi và giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát được yêu cầu lồng ghép vào đánh giá định kỳ hàng quý, gửi về bộ phận tổ chức cán bộ để tổng hợp và công khai kết quả toàn ngành.

Ngành thuế cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu để xảy ra vi phạm, cả công chức lẫn thủ trưởng đơn vị liên quan đều phải chịu trách nhiệm theo quy định.