Đầu tư cho ESG, doanh nghiệp được gì?

ESG gần như là lựa chọn không thể trì hoãn

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank - cho biết ESG được nhìn nhận là một khoản đầu tư tốn kém, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tiêu chuẩn chưa mang tính bắt buộc, trong khi doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những áp lực rất thực tế về dòng tiền, chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đây gần như là lựa chọn không thể trì hoãn. Một ngân hàng muốn tồn tại trước hết phải có giấy phép hoạt động, tiếp đó là hệ thống vận hành và nguồn nhân lực. Trong chuỗi này, công nghệ đóng vai trò sống còn.

Ngân hàng không đầu tư công nghệ sẽ khó có khả năng cạnh tranh và thậm chí không thể tồn tại. Vì vậy, việc bỏ chi phí cho chuyển đổi số, dữ liệu và các tiêu chuẩn liên quan đến ESG là điều tất yếu.

"Vấn đề không nằm ở việc có đầu tư hay không, mà là điều chỉnh cấu trúc chi phí như thế nào để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, vừa tạo ra lợi thế cạnh tranh.

ESG có thể chưa mang lại lợi nhuận trực tiếp trong ngắn hạn, nhưng lại giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động và gia tăng uy tín trên thị trường", ông Hưng nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong các dự án có yếu tố quốc tế, tiếp cận nguồn vốn nước ngoài hoặc hợp tác với các tổ chức tài chính toàn cầu, ESG đang trở thành điều kiện gần như bắt buộc. Khi đó, chi phí đầu tư cho ESG được xem như khoản đầu tư cho nguồn thu trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Hưng trả lời câu hỏi của TS Lê Thái Hà về vấn đề công nghệ trong ESG (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn theo bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng giám đốc STP Group - chi phí là vấn đề cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp khi nói đến ESG. Trên thực tế, nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không phải là “có làm ESG hay không?”, mà là “con đường này dài bao xa, chi phí sẽ tốn kém đến mức nào?”.

Nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi rất thực tế là nếu đầu tư cho ESG nhưng không thành công thì doanh nghiệp còn lại gì, được gì?

Bà Bình cho rằng có một khía cạnh rất khó đo lường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là văn hóa và giá trị đạo đức của doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp công nghệ.

“Với chúng tôi, con người luôn là ưu tiên số một”, bà nhấn mạnh. Theo bà Bình, câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để đo lường được các chỉ số văn hóa. Hiện nay, chưa có một định nghĩa hay bộ tiêu chí hoàn chỉnh cho “văn hóa ESG”, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể bắt đầu.

Bà cho biết, tổ chức của bà mong muốn có những cách chấm điểm, ưu tiên và khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện văn hóa ESG. Khi chưa có các thước đo bền vững hoàn chỉnh, doanh nghiệp vẫn có thể bắt đầu bằng những hành động cụ thể, có thể đo lường được, thay vì chờ đợi một khung chuẩn lý tưởng.

Bà Bình cũng chia sẻ một góc nhìn khác về ESG, đó là khía cạnh di sản. Theo bà, ngay cả khi doanh nghiệp không đạt được tất cả các mục tiêu ESG như kỳ vọng, con đường đó vẫn cần để lại một dấu ấn, một giá trị lâu dài.

“Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp khi làm ESG phải xuất phát từ sự chân thành. ESG là một con đường hạnh phúc, chứ không phải là gánh nặng, nên phải nỗ lực để "đóng gói" ESG thành văn hóa bên trong doanh nghiệp”, bà nói.

ESG không phải là gánh nặng mà mang lại hiệu quả thực chất nếu được làm đúng cách

Theo bà Nguyễn Thị Hải Bình, mọi hành động trong thực thi ESG đều cần được đo lường và tính toán cụ thể. Sau 4 năm triển khai ESG, doanh nghiệp nhận ra chi phí dành cho ESG không phải là gánh nặng mà mang lại hiệu quả thực chất nếu được làm đúng cách.

Bà Bình cho rằng, đầu tư ESG gắn với công nghệ không nên bị nhìn nhận như một câu chuyện quá cao siêu. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần nhìn vào “sức khỏe” hiện tại của mình để lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, từ đó tạo ra hiệu quả trước mắt và lâu dài.

Việc ứng dụng công nghệ để đo đếm, theo dõi và minh bạch hóa các chỉ số ESG là yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn xây dựng một tổ chức công bằng và vận hành bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình nhấn mạnh, để thực thi ESG, điều quan trọng nhất là mong muốn và quyết tâm của doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hưng cho biết TPBank đã xác định và chấp nhận chi phí đầu tư cho ESG ngay từ sớm, coi đây là một phần tất yếu trong chiến lược phát triển.

Theo ông, khi ESG dần trở thành yêu cầu chung, tất cả các đơn vị tham gia thị trường đều phải tuân thủ. Trước đây, ESG là sự lựa chọn và doanh nghiệp nào đi trước sẽ có lợi thế. Còn hiện nay, dù sớm hay muộn, doanh nghiệp cũng phải xây dựng lộ trình thực hiện.

Khi ESG trở thành bắt buộc, những đơn vị đã chuẩn bị từ trước sẽ sẵn sàng hơn rất nhiều. Theo lãnh đạo TPBank, thực thi ESG sớm không phải là gánh nặng, mà là lợi thế cạnh tranh dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với thay đổi về chính sách, tiêu chuẩn thị trường và yêu cầu của các đối tác trong nước và quốc tế.