Quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates bất ngờ nắm cổ phần ở Thế Giới Di Động

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) mới đây đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital đã bán ra hơn 1,84 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch thực hiện trong ngày 9/2.

Có 5 thành viên trong nhóm thực hiện giao dịch bán ra, gồm: Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) và Hanoi Investments Holdings Limited cùng bán ra mức 500.000 cổ phiếu, Norges Bank bán 300.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán 40.200 cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu MWG do cả nhóm nắm giữ giảm từ 74,7 triệu cổ phiếu (tương ứng 5,09%) xuống còn 72,9 triệu cổ phiếu (tương ứng 4,96%).

Với tỷ lệ sở hữu này, nhóm nhà đầu tư trên không còn thuộc diện cổ đông lớn từ ngày 11/2.

Ngoài ra, do quy định yêu cầu báo cáo phải liệt kê đầy đủ tình trạng sở hữu của toàn bộ các thành viên trong nhóm, bao gồm cả những tổ chức không phát sinh giao dịch, nên thông tin về số cổ phần mà Bill & Melinda Gates Foundation Trust đang nắm giữ tại Thế Giới Di Động cũng được công bố.

Theo đó, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust giữ nguyên 825.110 cổ phiếu (tương đương 0,056%) và không thực hiện mua bán trong đợt này.

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Reuters).

Bill & Melinda Gates Foundation Trust là đơn vị quản lý nguồn tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) - một tổ chức từ thiện, được góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft và bà Melinda Gates - vợ cũ của ông.

BMGF Trust đã gián tiếp đầu tư vào Việt Nam từ lâu, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý. Quỹ này nổi tiếng với phong cách đầu tư dài hạn và ưa thích các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững.