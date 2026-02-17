Không khí lạnh tràn về miền Bắc ngày mùng 1 Tết

Tối 16/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Khoảng chiều tối và đêm 17/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng và ngày 17/2 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 17-19 độ C.

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, cơ quan khí tượng nhận định khu vực Bắc Bộ ngày 17-19/2 (mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Từ đêm 17/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 20-22/2 (mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi ngày 21-22/2 (mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 17-20/2 có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét.

Ngày 21-22/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 17-22/2 ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) thời kỳ từ ngày 17-20/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày 17-22/2 ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Nam Bộ ngày 17-22/2 ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Hà Nội ngày 17-19/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác, từ đêm 17/2 trời rét. Ngày 20-22/2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Miền Bắc những ngày tới trời lạnh, có nơi rét đậm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 17/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.