Chợ hoa 29 Tết: Đào quất "xả lỗ" 100.000 đồng, người bán mong về sớm

Ngày 16/2 (tức 29 Tết), các điểm bán hoa, quất, đào trên địa bàn xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt bán xả hàng, đại hạ giá để nghỉ sớm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều điểm bán đã hết sạch hàng từ sáng sớm chỉ còn lại 2-3 cây trên vỉa hè. Trong khi đó một số điểm bán vẫn còn khoảng 10-20 cây đào, quất với giá từ 150.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Còn hơn 20 cây quất cảnh, anh Hoàng (Thanh Hóa) thông báo bán đồng giá 150.000-200.000 đồng/cây để về quê sớm. "Năm nay, nhập hơn 200 cây quất cảnh các loại bán từ 20 Tết, đến ngày cuối cùng vẫn còn hơn 20 cây quất mini, tôi giảm giá rẻ hơn giá nhập để nghỉ sớm về nhà", anh nói.

Theo anh Hoàng, sức mua năm nay tập trung ở phân khúc vài trăm nghìn đồng/cây, khách chủ yếu mua dồn vào các ngày 26-29 Tết. May mắn thời tiết nắng đẹp nên việc vận chuyển, bày bán thuận lợi hơn, song lượng khách vẫn không đột biến như kỳ vọng.

Theo ghi nhận, dù đã 29 tháng Chạp, lượng khách đổ về các điểm bán đào, quất, hoa tươi giảm giá vẫn khá đông. Nhiều người tranh thủ mua sát Tết với kỳ vọng được giá "xả hàng". Tại điểm bán quất của anh Hoàng, chỉ sau 2-3 giờ, số quất cảnh đã được mua gần hết chỉ còn vài cây nhỏ.

Chậu quất cảnh mini bán giá 200.000 đồng ngày 29 Tết (Ảnh: Minh Huyền).

Tuy vậy, không phải mức giá nào người bán cũng chấp nhận khi khách hàng trả giá rẻ. “Có khách trả xuống 100.000 đồng/cây nhưng tôi không đồng ý, vì 200.000 đồng/cây quất cảnh kèm bình đã là giá lỗ vốn rồi”, anh Hoàng chia sẻ.

Đến trưa ngày 29 Tết, vợ chồng anh Phạm Hùng (Hà Tĩnh) cho biết vẫn còn hơn 20 cây đào phai vì xe hàng của gia đình anh gặp trục trặc, về muộn hơn dự kiến. Vì không kịp bày bán từ sớm như các điểm khác, lượng khách ghé mua thưa hơn, anh chị buộc phải giảm giá sâu để kịp bán hết để về đón giao thừa.

“Những điểm khác bán từ sáng nên gần như hết sạch, còn nhà tôi dựng hàng muộn nên phải chấp nhận bán rẻ hơn để thu hồi vốn. Chỉ mong hết hàng sớm để kịp về sum họp với gia đình”, anh Hùng chia sẻ.

Nhiều khách hàng cho biết đi mua cây cảnh vào ngày 29 Tết giúp họ dễ chọn được mẫu có mức giá “mềm” hơn so với những ngày trước đó.

Chị Lê Hoa (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết vừa mua thêm một cành đào nhỏ về để trên bàn thờ với giá 100.000 đồng. "Mấy ngày trước, tôi hỏi giá một cành đào nhỏ người bán hét giá tới 250.000 đồng, nay hạ còn 100.000 đồng/cây nên tôi mua thêm", chị nói.

Tương tự, anh Minh (phường Nam Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ gia đình đợi đến sát Tết mới đi chọn quất vì hy vọng có giá tốt. “Những ngày trước cây đẹp nhưng giá còn cao, hôm nay nhiều chủ vườn chấp nhận giảm vài chục đến cả trăm nghìn đồng/cây nên tôi mua được chậu quất ưng ý với giá hợp lý hơn”, anh Minh cho hay.

Trên các trang mạng xã hội, một số tiểu thương bán đào, quất cũng đăng bài kêu gọi xả hàng, đại hạ giá để về nghỉ sớm.