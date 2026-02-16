Công ty dạy làm giàu: Lợi nhuận "bốc hơi" 94% vì vắng học viên

Theo báo cáo tài chính quý IV do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) - doanh nghiệp chuyên bán khóa học làm giàu, đầu tư tài chính - công bố, doanh nghiệp vừa có quý kinh doanh lao dốc.

Cụ thể, trong quý vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 830 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó đạt hơn 9,9 tỷ đồng, giảm hơn 91%. Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp này tăng nhẹ đạt hơn 966 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm mạnh còn hơn 342 triệu đồng, giảm 118% so với cùng kỳ 2024.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 453 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Sau khi cộng, trừ các khoản thu nhập và chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế hơn 398 triệu đồng, giảm 94% so với quý IV/2024 (6,8 tỷ đồng). Theo giải trình của ban lãnh đạo doanh nghiệp, lợi nhuận giảm chủ yếu do số lượng học viên sụt giảm.

Luỹ kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt gần 12 tỷ đồng, giảm gần 19% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69% so với năm 2024 do doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 1,7 lần trong khi chi phí tài chính giảm.

Tính đến hết năm ngoái, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 47,5 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 10 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán hơn 4,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ gần 39,96 tỷ đồng và chỉ có 13 cán bộ công nhân viên.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang tiền thân là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định năm 2007 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Kể từ năm 2020, sau khi chuyên gia dạy về đầu tư, kinh doanh nổi tiếng Nguyễn Thành Tiến lên làm Chủ tịch HĐQT, công ty chuyển đổi sang hoạt động đào tạo kỹ năng tư duy, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng.

Ông Nguyễn Thành Tiến còn được biết đến với vai trò là diễn giả truyền cảm hứng, chia sẻ về phương pháp đầu tư, làm giàu cũng như tổ chức hàng trăm khóa học hội thảo về bán hàng, marketing. Giá các khóa học dao động từ vài trăm nghìn đến cả trăm triệu đồng.

Trong quý IV, công ty Văn Lang trả chi phí giảng viên cho ông Tiến hơn 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tiến còn được trả lương hơn 54 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền phụ cấp cho vị trí chủ tịch HĐQT.