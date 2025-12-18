Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12 quy tụ những diễn giả đặc biệt nào?

Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức thường niên từ năm 2024 với nhiều hoạt động diễn ra trong thời gian qua gồm các tọa đàm, hội thảo quy mô lớn tại Hà Nội và TPHCM, cuộc thi viết chia sẻ sáng kiến ESG, Vietnam ESG Awards vinh danh những đơn vị thực thi tốt ESG... đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong cộng đồng doanh nghiệp.

Những thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam 2024 với chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” đã đặt nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái ESG tại Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đăng ký tham dự Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12 tại đây .

Với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 22/12 tại Khách sạn Pullman (Hà Nội), tập trung thảo luận cách ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội, quản trị và thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình gồm 2 phần Diễn đàn và Lễ vinh danh Vietnam ESG Awarsd 2025 đang thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, địa phương, những người quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững đăng ký tham gia. Các diễn giả của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ESG và đại diện các tổ chức uy tín, có kinh nghiệm trong phát triển bền vững. Dưới đây là những diễn giả của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Ông Nguyễn Hưng được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc TPBank từ tháng 6/2012 và được tái bổ nhiệm 2 lần, lần gần nhất vào tháng 12/2022. Ông Hưng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có hơn 20 năm làm quản lý cấp cao. Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thương mại điện tử, North Central University, Mỹ.

Ông Nguyễn Hưng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý chủ chốt như Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 4/2009 đến 6/2012, giữ nhiều chức vụ quản lý tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong các năm từ 2000 đến 2009.

Với những đóng góp quan trọng trong việc đưa TPBank trở thành một ngân hàng lành mạnh, với công nghệ hiện đại và hoạt động hiệu quả hàng đầu hiện nay, ông Nguyễn Hưng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2 lần tặng Bằng khen cho những thành tích xuất sắc trên cương vị Tổng Giám đốc TPBank.

Năm 2022, ông được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho những thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số.

Ông Võ Đình Trung - Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân (Tập đoàn SCG)

Ông Võ Đình Trung là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ngành nhựa Việt Nam với hơn 32 năm gắn bó từ năm 1993, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý tại các doanh nghiệp lớn như Nhựa Sài Gòn, Nhựa Đại Đồng Tiến và Nhựa Duy Tân.

Ông có nền tảng sâu rộng về kỹ thuật, sản xuất, R&D, quản lý chất lượng và phát triển bền vững. Từ năm 2021, khi gia nhập Tập đoàn SCG (Thái Lan), ông giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chiến lược ESG, đưa phát triển bền vững trở thành trụ cột trong hoạt động và định hướng tăng trưởng dài hạn của Nhựa Duy Tân và tập đoàn.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Nhựa Duy Tân đã tiên phong triển khai nhiều dự án ESG trọng điểm, tập trung vào tối ưu hóa năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiêu biểu là dự án điện mặt trời mái nhà, hiện đáp ứng từ 20% trở lên nhu cầu điện năng tái tạo; mở rộng sử dụng nhựa tái chế PCR, PIR; giảm phát thải khí nhà kính trong sản phẩm, vận chuyển và máy móc thiết bị. Doanh nghiệp cũng chủ động kết nối với các đối tác lớn trong chuỗi cung ứng như Unilever, Muji, Nestlé… nhằm cùng hướng tới các mục tiêu ESG chung và lộ trình Net Zero.

Những nỗ lực bền bỉ này đã giúp Nhựa Duy Tân và cá nhân ông Võ Đình Trung gắn liền với nhiều giải thưởng uy tín. Với tầm nhìn thực tiễn và kinh nghiệm triển khai ESG sâu rộng, ông Võ Đình Trung hứa hẹn sẽ mang đến những chia sẻ giá trị, kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025.

Tiến sĩ Trần Văn Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Tiến sĩ Trần Văn Khải tham gia Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Là cơ quan thường trực của Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thể chế hóa Nghị quyết 57 và các chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật, đồng thời giám sát toàn bộ chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đang gánh vác khối lượng công việc rất lớn với nhiều dự án luật mới và sửa đổi luật hiện hành theo tư duy đổi mới.

Sự tham gia của Tiến sĩ Trần Văn Khải với vai trò diễn giả tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến những chia sẻ sâu sắc về định hướng chính sách, góp phần kết nối hiệu quả giữa thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực tiễn triển khai ESG của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông David Edgardo Falcon Adasme - Giám đốc ESG, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast)

Ông David Edgardo hiện giữ chức Giám đốc ESG tại VinFast, chịu trách nhiệm định hướng và triển khai chiến lược bền vững cho VinFast. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động doanh nghiệp và hình ảnh thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của ông trong lĩnh vực ESG, VinFast đẩy mạnh cam kết phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao minh bạch trong quản trị bền vững.

Kinh nghiệm làm việc tại các thị trường toàn cầu giúp ông David Edgardo mang đến Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông xanh có thể cân bằng giữa tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và trách nhiệm môi trường, xã hội trong bối cảnh yêu cầu ESG ngày càng khắt khe.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo - Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành, Công ty Tư Vấn & Đào Tạo Green Transition. Giám đốc Quốc gia của GRI và The ESG Institute tại Việt Nam và là đồng Chủ tịch - ESG Task Force của Phòng Thương Mại Pháp tại Việt Nam (CCIFV)

Ông Bảo là một doanh nhân Việt - Pháp và chuyên gia với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ESG, phát triển bền vững và truyền thông doanh nghiệp. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tư vấn quản lý, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong gần 14 năm, trước khi chuyển sang các vị trí lãnh đạo về phát triển bền vững tại Holcim/INSEE Việt Nam và Japan Tobacco International.

Hiện nay, ông Bảo là đồng sáng lập và là Giám đốc Điều hành Green Transition Consulting & Training và là nhà sáng lập của Green Transition: Hub, Đồng Chủ tịch ESG Task Force (Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam - CCIFV), Thành viên Ban Điều hành của Hội Doanh nghiệp Xanh Việt Nam (HGBA), Giám đốc Quốc gia The ESG Institute tại Việt Nam, và mới đây ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia của GRI tại Việt Nam, vị trí mà ông từng nắm giữ trong suốt 4 năm trước đây.

Ông cũng đã đóng vai trò tiên phong trong nhiều tổ chức thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, bao gồm đồng Chủ tịch & Thành viên sáng lập của VBCSD - Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội Đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), Phó Chủ tịch của Ủy ban Tăng trưởng xanh, thuộc Tổ chức thương mại và doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham Green Growth Sector Committee - GGSC).

Với bề dày kinh nghiệm trong cả khu vực tư nhân và phi lợi nhuận, ông Bảo đã khẳng định năng lực trong việc xây dựng chiến lược bền vững, phát triển kinh doanh và quan hệ doanh nghiệp, giúp các tổ chức gắn kết giá trị dài hạn với các tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng giám đốc Tập đoàn STP (Super Trường Phát)

Bà Nguyễn Thị Hải Bình là doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nhựa xanh bền vững cho nông nghiệp, cấp thoát nước, xử lý môi trường, đồng thời đi đầu trong mô hình nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao gắn với thực thi ESG một cách khoa học.

Dưới sự điều hành của bà, STP Group từng bước chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất truyền thống sang mô hình phát triển gắn với công nghệ xanh, vật liệu HDPE và kinh tế tuần hoàn, hướng tới các chuẩn mực ESG. Không chỉ tạo dấu ấn về tăng trưởng, bà Hải Bình còn được biết đến với tư duy lãnh đạo đề cao trách nhiệm môi trường, xã hội và đóng góp thiết thực cho sinh kế cộng đồng ven biển.

STP Group cũng là một trong 10 doanh nghiệp được vinh danh danh vị Top 10 doanh nghiệp xuất sắc về thực thi ESG tại Vietnam ESG Awards 2024.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất công nghiệp Bắc Ninh

Bà Trần Thị Thu Trang có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và phát triển bền vững. Hiện bà là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hanel PT, Phó chủ tịch Hiệp hội Điện tử Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, đồng thời là nhà sáng lập Dự án CSR Xanh Việt Nam.

Với nền tảng học vấn MBA tại Mỹ, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và tư vấn chiến lược ESG, chuyển đổi công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, bà Trang có góc nhìn thực tiễn về việc xây dựng văn hóa bền vững, coi đây là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, bà Trang còn được biết đến là lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất và nông nghiệp hữu cơ.

Bà tích cực tham gia các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến, nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trường. Sự hiện diện của bà tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 góp phần làm rõ vai trò của lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp trong hành trình thực thi ESG một cách thực chất và bền vững.