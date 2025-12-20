Những suất cuối cùng đăng ký dự Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman (Hà Nội) quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Ban tổ chức dành 50 suất tiêu chuẩn (Standard) và 20 suất VVIP cho doanh nghiệp, cá nhân quan tâm phát triển bền vững đăng ký tham dự.

Đăng ký tham dự Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 tại đây.

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, đăng ký tham dự chương trình có thể đóng sớm hơn khi hết chỗ. Ban tổ chức sẽ gửi lại email xác nhận đã đăng ký thành công kèm QR code, để đại diện doanh nghiệp thuận tiện check-in (làm thủ tục) tham dự chương trình vào chiều 22/11.

Quyền lợi của hạng Standard là được ngồi ở vị trí đẹp, dễ dàng theo dõi toàn bộ sự kiện; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị. Đồng thời, khách được nhận trọn bộ tài liệu hội thảo và quà tặng từ ban tổ chức khi check-in.

Quyền lợi của hạng VVIP là ngồi vị trí VIP, có khu vực check-in riêng; sử dụng tea break (thức ăn nhẹ) phục vụ tại sự kiện; nước suối và giấy bút tiêu chuẩn hội nghị; trọn bộ tài liệu hội thảo. Đặc biệt, khách sẽ được tham gia tiệc tối private (riêng tư) với diễn giả tại khách sạn Pullman và nhận quà tặng độc quyền từ ban tổ chức khi check-in.

Dàn diễn giả tại Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 do báo Dân trí tổ chức ngày 22/12 (Ảnh: Dân trí).

Gồm 2 phần hội thảo và lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi sâu rộng về xu hướng ESG mới nhất, các chiến lược chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những yêu cầu tuân thủ đang nổi lên trong khu vực.

Trước đó, hàng loạt sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã được báo Dân trí tổ chức tại Hà Nội và TPHCM.

Ngày 24/7, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các chuyên gia trong Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, trong đó nhấn mạnh vai trò của AI, công nghệ số... đối với thúc đẩy thực thi ESG tại Việt Nam.

Ngày 14/8, báo Dân trí cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo chủ đề “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Nhiều mô hình ứng dụng AI thực tế đã được chia sẻ, mang lại góc nhìn mới về cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và hướng tới phát triển bền vững.

Sau đó, Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” đã diễn ra chiều 26/11 tại Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số và AI, cùng đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong, mang đến những chia sẻ thiết thực về cách ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu để triển khai ESG hiệu quả trong từng cấu phần E, S, G.

Ngoài phần hội thảo, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng, nơi vinh danh các doanh nghiệp tiên phong với những thực hành ESG nổi bật và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Năm ngoái, trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

“Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ đơn thuần là hoạt động vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc, mà còn là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ESG tại Việt Nam”, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại hội thảo ngày 26/11.