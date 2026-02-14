"Big Short" Michael Burry cảnh báo: Bitcoin sắp rơi vào vòng xoáy tử thần

Lời tiên tri từ "kẻ bán khống" vĩ đại

Michael Burry không phải là cái tên xa lạ. Ông là nhân vật chính trong bộ phim The Big Short, người đã kiếm bộn tiền nhờ dự đoán chính xác sự sụp đổ của thị trường nhà đất Mỹ năm 2008 khi cả thế giới vẫn đang say ngủ trên chiến thắng.

Mới đây, trong bản tin gửi nhà đầu tư, Burry đã đưa ra nhận định kém lạc quan về bitcoin. Theo dữ liệu từ Barron’s, đồng tiền số lớn nhất hành tinh đã "bốc hơi" khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa chỉ trong vài tháng, thị giá chia đôi so với đỉnh được thiết lập cách đây 4 tháng. Tuy nhiên, Burry tin rằng cơn ác mộng chưa kết thúc. Ông cảnh báo thị trường chưa chạm đáy và có nguy cơ rơi vào một "vòng xoáy tử thần".

Michael Burry dự đoán bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn và phổ biến nhất thế giới - sẽ còn đối mặt với nhiều “gió ngược” phía trước (Ảnh: Getty).

Lập luận của Burry dựa trên 2 yếu tố cốt lõi: Đòn bẩy và tính ứng dụng.

Thứ nhất, ông cho rằng bitcoin đang bị "thổi phồng" bởi đòn bẩy quá mức. Khi giá giảm, làn sóng bán giải chấp sẽ kích hoạt. Các lệnh gọi ký quỹ xuất hiện dây chuyền, đẩy giá xuống sâu hơn nữa, tạo ra hiệu ứng hòn tuyết lăn.

Dữ liệu từ CoinGlass minh chứng cho điều này khi ghi nhận tới 2,65 tỷ USD vị thế hợp đồng tương lai bị thanh lý chỉ trong một ngày - một con số cho thấy sự khốc liệt của thị trường.

Thứ hai, vị chuyên gia này thẳng thắn nhận xét tiền mã hóa "không có trường hợp sử dụng mang tính tự nhiên" và mang nặng tính đầu cơ.

Đáng ngại hơn, Burry chỉ ra một "điểm gãy" nguy hiểm: Mốc 50.000 USD. Ông cảnh báo nếu bitcoin thủng mốc này, phần lớn thợ đào sẽ đối diện nguy cơ phá sản, kéo theo sự sụp đổ của thị trường hợp đồng tương lai kim loại được token hóa do thiếu thanh khoản.

Vùng giá "tử thần" hay cơ hội ngàn năm có một?

Cập nhật tại thời điểm viết bài (ngày 14/2), thị trường đang chứng kiến những nhịp rung lắc dữ dội. Theo dữ liệu từ CoinDesk và các nền tảng on-chain, bitcoin hiện đang giao dịch giằng co quanh vùng 66.900-68.800 USD.

Trong 24 giờ qua, dù có nỗ lực phục hồi nhẹ (tăng khoảng 3,7-4% tùy sàn), nhưng áp lực bán vẫn hiện hữu. Ethereum cũng đang dao động quanh mốc 2.050 USD, trong khi các altcoin như XRP, BNB hay Solana biến động trái chiều.

Trái ngược với cái nhìn bi quan của Burry, một số tổ chức tài chính lớn lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, dù họ cũng thừa nhận rủi ro ngắn hạn là không thể tránh khỏi.

Ông Geoff Kendrick, Giám đốc nghiên cứu tài sản số tại Standard Chartered, vừa có động thái điều chỉnh dự báo. Dù đã hạ mục tiêu giá bitcoin năm nay từ 150.000 USD xuống 100.000 USD, ông Kendrick vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn.

"Bitcoin thường là một giao dịch theo đà. Nếu giá rơi xuống dưới 50.000 USD, đó sẽ là cơ hội mua vào tuyệt vời", ông Kendrick chia sẻ với tờ Barron’s.

Nhận định này được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô. Dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ vừa công bố cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt xuống mức 2,4%. Đây là tín hiệu "vàng" để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh lộ trình cắt giảm lãi suất - yếu tố lịch sử luôn hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro như tiền số.

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật như Riya Sehgal từ Delta Exchange cũng cho rằng bitcoin đang giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng dòng tiền dường như đang có sự luân chuyển từ giai đoạn phân phối sang tích lũy sớm.

Để thị trường thực sự bùng nổ, bitcoin cần một cú hích mạnh mẽ để vượt qua các đường trung bình động (EMA) quan trọng, hiện đang là "trần nhà" chặn đà tăng tại vùng 69.500 USD.

Bitcoin hiện dao động quanh các mức 68.000 USD (Ảnh: Futurism).

Nhà đầu tư nên làm gì?

Giữa bối cảnh thị trường "sáng nắng chiều mưa", tâm lý của nhà đầu tư Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bị thử thách cực độ. Các chuyên gia kinh tế hành vi từng đoạt giải Nobel đã chỉ ra một sự thật thú vị: "Sự bực bội khi mất một khoản tiền thường lớn hơn nhiều so với niềm vui khi kiếm được đúng khoản tiền đó".

Chính vì vậy, lời khuyên từ các chuyên gia tài chính lúc này là: Hãy chậm lại. Những quyết định sáng suốt hiếm khi được đưa ra trong trạng thái lo âu hay hưng phấn quá độ.

Nếu danh mục đầu tư của bạn đang "đỏ lửa", hãy tự đặt câu hỏi: Bạn có chịu nổi một đợt điều chỉnh lớn nữa hay không? Nếu câu trả lời là "Không", có lẽ bạn đã phân bổ quá nhiều vào tài sản rủi ro và cần tái cân bằng ngay lập tức, thay vì cố gắng gồng lỗ trong vô vọng.

Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, biến động hiện tại có thể chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc dài. Lịch sử bitcoin đã chứng kiến vô số lần sụp đổ để rồi lại lập đỉnh mới. Nischal Shetty, nhà sáng lập WazirX, nhận định rằng lượng hợp đồng mở giảm mạnh là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tự thanh lọc các đòn bẩy quá mức, tạo nền tảng cho sự ổn định hơn trong tương lai.