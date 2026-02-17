3 chiến lược đầu tư của giới siêu giàu năm 2026: Vốn nhỏ vẫn làm được

Bước sang năm mới, câu hỏi thường trực của giới đầu tư không còn là "mã nào sẽ nhân đôi tài khoản" mà là làm sao để giữ tiền và tăng trưởng bền vững trước những biến động khó lường.

Chia sẻ trên CNBC Select, ông Michael Sonnenfeldt - người sáng lập TIGER 21, mạng lưới kết nối các cá nhân sở hữu tài sản ròng cực lớn - đã tiết lộ một sự thật thú vị đó là thay vì cố gắng "đoán đỉnh, bắt đáy", giới siêu giàu đang quay trở lại với những chiến lược cơ bản nhất.

Điểm mấu chốt ở đây là những chiến lược này không hề đắt đỏ hay bí ẩn. Với sự phát triển của công nghệ tài chính (fintech) tại Việt Nam hiện nay, một nhà đầu tư với số vốn khiêm tốn hoàn toàn có thể áp dụng 3 nguyên tắc dưới đây để xây dựng tháp tài sản cho riêng mình.

Nhà đầu tư giàu có lên kế hoạch bằng kỷ luật và đa dạng hóa và bạn cũng có thể làm điều tương tự (Ảnh: MarketWatch).

Tư duy mua doanh nghiệp, không mua mã chứng khoán

Trong khi các nhà đầu tư F0 thường bị cuốn vào biểu đồ xanh đỏ theo từng phút thì giới siêu giàu lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Ông Sonnenfeldt chỉ ra rằng, những người giàu có cam kết gắn bó lâu dài với tài sản của họ thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Triết lý của họ rất rõ ràng: Nếu bạn không hiểu giá trị thực sự của một doanh nghiệp, đừng xuống tiền. "Nếu bạn không biết cổ phiếu này đáng mua ở mức giá 15 hay 20, thì tốt nhất bạn không nên đụng vào nó", ông Sonnenfeldt giải thích. Điều này đồng nghĩa với việc trước khi nhấn nút "Mua" trên ứng dụng chứng khoán, bạn phải thực sự hiểu doanh nghiệp đó kiếm tiền từ đâu, biên lợi nhuận thế nào và tiềm năng tăng trưởng ra sao.

Bài học cho nhà đầu tư rất đơn giản: Hãy làm kỹ "bài tập về nhà". Việc nắm giữ dài hạn các cổ phiếu chất lượng sẽ giúp bạn tránh được bẫy tâm lý bán tháo khi thị trường rung lắc, đồng thời hưởng trọn thành quả từ sự tăng trưởng của nền kinh tế.

"Không bỏ trứng một giỏ" bằng các quỹ ETF

Một sự thật phũ phàng là ngay cả các chuyên gia cũng khó chiến thắng thị trường một cách nhất quán. Vì vậy, thay vì đau đầu chọn lựa từng cổ phiếu riêng lẻ, nhiều nhà đầu tư giàu có chọn cách sở hữu cả thị trường thông qua các Quỹ chỉ số (Index Funds) hoặc Quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Tại Việt Nam, công cụ này ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận. Thay vì cầm 100 triệu đồng để mua cổ phiếu của một công ty duy nhất và nơm nớp lo sợ, bạn có thể đầu tư vào một quỹ ETF mô phỏng chỉ số (ví dụ như VN30 hay các chỉ số quốc tế như S&P 500 nếu có kênh tiếp cận). Khi đó, tiền của bạn được rải đều vào rổ các doanh nghiệp hàng đầu.

Theo ông Sonnenfeldt, về mặt lịch sử, các chỉ số lớn như S&P 500 mang lại mức lợi suất trung bình khoảng 10%/năm trong dài hạn. Đây là con số mơ ước với mức rủi ro thấp hơn nhiều so với việc tự "lướt sóng". Với nhà đầu tư cá nhân, đây là chiến lược thông minh để tích sản với chi phí quản lý cực thấp, không cần kiến thức chuyên sâu mà vẫn để tiền tự sinh sôi.

Đầu tư bất động sản "kiểu mới" với số vốn nhỏ

Bất động sản luôn là "khẩu vị" ưa thích của giới thượng lưu để tạo dòng tiền. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của kênh này là yêu cầu vốn quá lớn, lên tới hàng tỷ đồng, cùng quy trình pháp lý phức tạp. Nhưng năm 2026, câu chuyện đã khác.

Ông Sonnenfeldt gợi ý một công cụ đắc lực cho nhà đầu tư đại chúng đó là quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). Hiểu đơn giản, thay vì mua cả tòa nhà, bạn mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của công ty sở hữu tòa nhà đó. Tại Việt Nam, dù mô hình REIT chưa quá phổ biến như Mỹ, nhưng nhà đầu tư hoàn toàn có thể tiếp cận gián tiếp qua các mã cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản đầu ngành hoặc các quỹ ETF tập trung vào nhóm ngành này trên sàn chứng khoán.

Lợi ích của phương pháp này là tính thanh khoản cao (dễ dàng mua bán trên app chứng khoán) và không lo khâu quản lý, vận hành. Theo dữ liệu lịch sử quốc tế, mức lợi suất của kênh này dao động khoảng 8-10%. "Xét trên các yếu tố rủi ro, lợi nhuận và công sức bỏ ra, mua chứng chỉ quỹ bất động sản vẫn là lựa chọn tối ưu cho người không chuyên", ông Sonnenfeldt khẳng định.

Thông điệp từ TIGER 21 rất rõ ràng: Sự giàu có không đến từ những cú "đánh quả" may rủi, mà đến từ kỷ luật và phương pháp đúng đắn. Dù bạn đang sử dụng các ứng dụng đầu tư phổ biến tại Việt Nam hay các nền tảng quốc tế, việc áp dụng tư duy dài hạn, đa dạng hóa danh mục bằng ETF và tiếp cận bất động sản qua chứng khoán chính là kiềng ba chân vững chắc nhất cho năm 2026.

Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải giàu mới bắt đầu đầu tư, nhưng bạn cần đầu tư đúng cách để trở nên giàu có.