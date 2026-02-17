Quân đội vận hành cầu phao Đoan Hùng từ 5h tới 21h hàng ngày

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) cho biết cầu phao Đoan Hùng được vận hành xuyên đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Từ hôm nay (17/2), Lữ đoàn 249 sẽ vận hành cầu phao trong thời gian 5-21h hàng ngày. Sau 21h, quân đội cắt cầu phao để cho tàu thuyền qua lại cũng như gỡ củi rác vướng vào các đốt cầu, kiểm tra an toàn vận hành cầu...

Cầu phao Đoan Hùng được quân đội vận hành xuyên Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân (Ảnh: Đức Hiền).

Cầu phao có tổng chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, chịu được trọng tải 60 tấn, nối liền 2 bờ khu Đồng Tâm và khu Đại Hội, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Các phương tiện, ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua lại cầu phao.

Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình vận hành cầu phao, Đội CSGĐ đường bộ số 1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu và phối hợp duy trì hàng ngày 2 tổ công tác thường trực tại hai đầu cầu.

CSGT ứng trực, phân luồng giao thông hai đầu cầu phao Đoan Hùng (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, kiểm soát tải trọng và khoảng cách, thứ tự qua cầu, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán.

“Cán bộ, chiến sĩ tổ chức ứng trực xuyên Tết, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông qua cầu luôn an toàn, thông suốt”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới đang được UBND tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh các bước thủ tục theo quy định, dự kiến khởi công vào ngày 1/3, móng cọc các trụ cầu hoàn thành trước mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu hoàn thành, đưa công trình cầu Sông Lô mới vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/3/2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.