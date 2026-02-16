Bộ Công Thương: Không khan hàng, không sốt giá trong ngày 29 Tết

Báo cáo nhanh của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 16/2 (29 tháng Chạp), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước cơ bản đã qua cao điểm mua sắm Tết.

Nhu cầu tích trữ của người dân tập trung từ ngày 25-28 tháng Chạp, giúp thị trường bước vào ngày cuối năm âm lịch trong trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả được kiểm soát.

Tại các địa phương, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ truyền thống chuẩn bị đầy đủ hàng hóa; không ghi nhận thiếu hàng hay biến động bất thường.

Cơ quan quản lý đánh giá sức mua ngày 29 Tết chủ yếu dồn vào lễ vật tất niên, giao thừa như gà trống, bánh chưng, giò chả, hoa tươi, trái cây. Giá cả nhìn chung ổn định, chỉ tăng nhẹ cục bộ ở một số chợ truyền thống, không xuất hiện đầu cơ, găm hàng.

Tổng giá trị hàng dự trữ tăng 10-15% so với tháng thường; nhiều doanh nghiệp tăng dự trữ 20-40% ở nhóm thiết yếu. Hoạt động kết nối cung cầu giữa Hà Nội, TPHCM và các địa phương được đẩy mạnh. Các hệ thống bán lẻ như WinMart, Saigon Co.op, AEON… tăng nguồn hàng, khuyến mại, phát triển bán online và giao tận nơi.

Người dân mua sắm Tết tại siêu thị ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Đến nay, 34 tỉnh, thành phố triển khai chương trình bình ổn thị trường, cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định trước, trong, sau Tết. Riêng Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; TPHCM có hơn 89 đơn vị, lượng hàng bình ổn chiếm 23-43% thị phần tùy nhóm hàng.

Về xăng dầu, Bộ Công Thương phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn cho năm 2026. Ngày 29 Tết, thị trường ổn định, không xảy ra đầu cơ hay đóng cửa trái quy định; doanh nghiệp bán đúng giá theo kỳ điều hành ngày 12/2.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra dịp cao điểm, xử lý kịp thời các vi phạm nhỏ lẻ; không phát sinh vụ việc lớn. Cơ quan quản lý dự báo nguồn cung tiếp tục bảo đảm đến giao thừa, giá một số mặt hàng có thể tăng nhẹ theo giờ cao điểm nhưng không tạo biến động lớn.