Mâm cúng “cầu vừa đủ xài” hút khách, giá chợ có loại cao hơn siêu thị

Những ngày 28-29 Tết, không khí mua sắm tại các chợ dân sinh ở TPHCM trở nên nhộn nhịp. Dòng người chen chân chọn lựa trái cây cúng Tết, đặc biệt là các loại phục vụ mâm ngũ quả theo quan niệm của người miền Nam "cầu vừa đủ xài" hoặc "cầu vừa đủ sung".

Do cách phát âm nên người miền Nam chọn mâm ngũ quả cũng khá thú vị, phổ biến là các loại mãng cầu (na), dừa, đu đủ, xoài, thơm (dứa), sung… với ý nghĩa “cầu vừa đủ xài thơm” hay “cầu vừa đủ xài sung”, gửi gắm ước mong năm mới đủ đầy. Chính vì vậy, các loại trái cây này trở thành mặt hàng hút khách nhất trong những ngày cao điểm.

Một người bán hàng bày mâm cúng "cầu vừa đủ xài sung" (Ảnh: K. Oanh).

Tại chợ Tân Lập (phường An Khánh), bà Lan - một tiểu thương - cho biết đã chủ động nhập đầy đủ các mặt hàng cúng Tết để tập trung bán trong hai ngày 28-29 Tết.

Giá xoài cát Hòa Lộc khoảng 60.000 đồng/kg, đu đủ 35.000 đồng/kg, sung 45.000 đồng/chùm, mãng cầu 40.000-50.000 đồng/kg, dứa 30.000-40.000 đồng/trái tùy kích cỡ. “Chợ sáng nay đông nghẹt, hầu hết khách đều muốn mua trái cây tươi chưng Tết vào ngày cuối nên càng chen chúc”, người bán hàng nói.

Bà Thanh - phường Bình Thạnh - cho biết lẽ ra đã đi chợ từ hôm trước nhưng bận dọn dẹp nhà cửa nên sáng nay mới ra mua trái cây cúng. “Đường kẹt xe, chợ đông nhưng không khí Tết rất vui, ai cũng tất bật. Các loại trái cây dù giá có nhích hơn chút so với ngày thường nhưng vẫn được chấp nhận", người phụ nữ chia sẻ.

Trong khi đó, những loại trái cây không được ưa chuộng trên mâm cúng giữ giá ổn định. Chuối xiêm khoảng 25.000 đồng/kg, mận (roi) khoảng 20.000 đồng/kg, cam vàng khoảng 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khảo sát tại một số siêu thị cho thấy giá một số mặt hàng lại “mềm” hơn so với chợ truyền thống. Cùng loại đu đủ cúng nặng khoảng 1kg, giá tại chợ ở mức 35.000 đồng/kg thì tại siêu thị chỉ 20.000-25.000 đồng/kg. Chuối cũng giữ mức khoảng 20.000 đồng/kg.

Đến tầm trưa, nhiều nhà vườn và tiểu thương cho biết tranh thủ xả hàng sớm để chuẩn bị về quê đón Tết. Trên một hội nhóm bán hàng, một chủ vựa rao bán mâm ngũ quả gồm mãng cầu gai, dừa, đu đủ, xoài cát và chùm sung với giá 100.000 đồng/set, trong khi một số nơi khác niêm yết 170.000-180.000 đồng/set.

Nhiều loại trái cây khác cũng giảm giá mạnh: Bưởi da xanh còn 20.000 đồng/kg; thanh long 15.000 đồng/kg; dưa hấu 15.000 đồng/kg; dưa vàng 35.000 đồng/quả; xoài cát 30.000 đồng/kg.

Tuy vậy, nhiều điểm bán giữ giá mâm ngũ quả ở mức cao, rao giá khoảng 230.000 đồng/set. Một người bán hàng cho biết đến chiều nay, tùy theo sức mua mà giá hàng hóa như trái cây, hoa sẽ được điều chỉnh. Nếu nhu cầu cao, hàng khan hiếm, giá có thể được đẩy lên cao hơn buổi sáng. Ngược lại, người bán có thể giảm giá sớm, xả hàng để thu hồi vốn, về nghỉ Tết sớm.