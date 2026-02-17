Hơn 6.000 công nhân bám công trường xuyên Tết vì mục tiêu APEC 2027

Trên các công trường trọng điểm phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 (APEC 2027), hơn 6.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân đã lựa chọn gác lại niềm riêng để bám trụ công trường, tạo nên một không khí ra quân rực lửa ngay trong ngày đầu năm mới.

Tại công trường, tiếng máy nổ giòn giã xen lẫn ánh lửa hàn lấp lánh không chỉ là biểu tượng của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là lời khẳng định cho quyết tâm đưa những công trình mang tầm vóc quốc tế về đích đúng hẹn.

Công nhân thi công công trình phục vụ APEC 2027.

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư đăng ký làm việc xuyên Tết

Tại công trường thi công Dự án đầu tư Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đã huy động lực lượng gần 3.700 công nhân và hơn 150 cán bộ kỹ thuật.

Theo đại diện Khối xây dựng Phú Quốc - chủ đầu tư Sun Group cho biết, nhiều công nhân của các nhà thầu đã chủ động đăng ký làm việc xuyên Tết dù trước đó có kế hoạch về quê. Khi thấy các tổ đội khác vẫn thi công, không ít người quyết định ở lại để cùng hoàn thành khối lượng công việc.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, các nhà thầu đã bố trí chế độ lương, thưởng, điều kiện sinh hoạt phù hợp và cả những bữa cơm Tết truyền thống cho lực lượng làm xuyên Tết; đồng thời tổ chức ca kíp linh hoạt, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công.

Riêng khu vực nhà ga hành khách T2 mang hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, các đội ngũ thi công đang dồn toàn lực để xử lý dứt điểm phần kết cấu mái và lợp mái. Đây là hạng mục then chốt nằm trên đường găng của dự án, bởi việc hoàn thiện phần mái sẽ tạo dư địa thời gian quý báu để triển khai các công đoạn lắp đặt thiết bị thông minh bên trong ngay sau kỳ nghỉ.

Còn tại khu bay, các mũi thi công đường cất hạ cánh số 2 cùng hệ thống đường lăn và sân đỗ với quy mô hơn 120 vị trí cũng đang được triển khai không nghỉ. Việc duy trì nhịp độ này không chỉ giúp rút ngắn thời gian đưa vào khai thác các hạng mục trọng yếu mà còn tạo tiền đề sớm cho công tác nghiệm thu, vận hành đồng bộ theo chuẩn sân bay thông minh cấp 4E quốc tế.

Hơn 6.000 kỹ sư, công nhân chọn ở lại Phú Quốc thi công các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Còn tại dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, hơn 1.200 nhân sự từ liên danh nhà thầu Coteccons, Đại Dũng, QH Plus và REE đang chia ca kíp làm việc 24/7.

Theo chủ đầu tư, trong những ngày Tết, công tác thi công tập trung cao độ vào phần kết cấu thô nhằm sẵn sàng mặt bằng cho giai đoạn lắp dựng kết cấu thép tiếp theo.

Anh Văn Công Danh, cán bộ kỹ thuật ban quản lý dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC, chia sẻ: “Chúng tôi đang làm việc xuyên Tết với hi vọng đất nước sẽ sớm có thêm những công trình đẳng cấp, mở ra không gian phát triển mới. Chúng tôi thực hiện 3 ca 4 kíp, không ngày nghỉ, không lễ Tết để rút ngắn tiến độ bằng những quy trình công nghệ tiên tiến nhất”.

Nhờ việc tăng ca liên tục, dự kiến ngay trong những ngày đầu xuân, dự án sẽ lắp dựng xong 4 nhịp giàn thép siêu trường siêu trọng. Đây là mắt xích quan trọng để hình thành bộ khung của trung tâm hội nghị, cho phép triển khai lắp đặt hệ thống kính bao che và trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại vào giữa năm 2026.

Đối với riêng khu vực nhà biểu diễn đa năng, các hạng mục ngầm và hệ thống kỹ thuật cũng đang được tăng tốc để đảm bảo tính đồng bộ với khối nhà chính, quyết tâm đưa dự án vào giai đoạn hoàn thiện sớm hơn kế hoạch 1 tháng.

Các kíp trực, các mũi thi công được chia cụ thể.

Nhiều hạng mục mới hoàn thành sau Tết

Các dự án khác cũng duy trì từ 1.000 đến 2.000 nhân sự thuộc các nhà thầu Đại Phong, An Phát và Thủ Đức thi công xuyên Tết để tận dụng thời tiết mùa khô tại Phú Quốc. Riêng tuyến ĐT.975 - tuyến trục kết nối trực tiếp sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC đang đẩy nhanh các hạng mục đào đắp nền đường, hệ thống thoát nước và kết cấu mặt đường ngay sau Tết, đảm bảo đồng bộ hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó giám đốc Ban điều hành các dự án PPP (đối tác công tư) APEC 2027, Tập đoàn Sun Group cho biết, công trường hiện đang triển khai đồng loạt nhiều mũi nhọn từ đào bóc hữu cơ, dọn dẹp phát hoang cho đến tháo dỡ vỉa hè cũ và đắp nền đường tại các đoạn trọng điểm.

Theo ông, việc duy trì thi công xuyên Tết không chỉ giúp dự án đạt được những cột mốc quan trọng như lắp đặt hào kỹ thuật hay rải móng cấp phối đá dăm mà còn nâng cao tinh thần quyết tâm của toàn thể khối xây dựng, đảm bảo ngay sau Tết mọi hạng mục sẽ bước vào giai đoạn cao điểm mà không chậm trễ dù chỉ một ngày.

“Việc duy trì thi công trong Tết giúp tận dụng được những ngày thời tiết đẹp nhất để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời giúp nâng cao tinh thần của cán bộ nhân viên và các nhà thầu, tạo đà ngay sau Tết, không chậm trễ một ngày”, ông Hợp cho biết thêm.

Trước đó, đội ngũ công nhân được tham gia các chương trình Tết, hỗ trợ khám sức khoẻ và cắt tóc miễn phí.