Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam, bổ nhiệm CEO 9X người Hà Nội

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Starlink Services Việt Nam, công ty thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Ngành nghề chính của Starlink Services Việt Nam là viễn thông vệ tinh. Công ty có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Starlink Holdings Netherlands B.V (Hà Lan) đại diện sở hữu. Bà Lauren Ashley Dreyer (Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu) giữ chức Chủ tịch, còn Tổng giám đốc là ông Đỗ Bá Thích (sinh năm 1990, Hà Nội).

Dịch vụ Internet vệ tinh (Ảnh minh hoạ: ST).

Trước đó, vào tháng 4/2025, Starlink nhận giấy phép trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. SpaceX sau đó thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân tại Việt Nam, trước khi xin giấy phép cung cấp dịch vụ từ phía cơ quan quản lý.

Hệ thống vệ tinh viễn thông LEO (mạng lưới các vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất ở độ cao thấp) hoạt động ở độ cao khoảng 160 đến dưới 2.000km so với mực nước biển.

Nhờ quỹ đạo thấp, LEO mang lại độ trễ tín hiệu thấp, tốc độ truyền dữ liệu cao và khả năng phủ sóng rộng mà không cần nhiều hạ tầng mặt đất.

Các hệ thống LEO tiêu biểu bao gồm hệ thống Starlink của Tập đoàn SpaceX, hệ thống Kuiper của Tập đoàn Amazon, hệ thống Oneweb của Công ty Oneweb, trong đó Starlink hiện dẫn đầu về số lượng vệ tinh với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng và đưa vào khai thác theo số liệu tính đến tháng 2/2025.

Tại Việt Nam, hạ tầng viễn thông mặt đất chủ yếu dựa trên mạng lưới cáp quang và các trạm thu phát sóng (BTS) 4G/5G, do các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT, MobiFone triển khai và vận hành.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai thương mại, Việt Nam dự kiến sẽ trở thành quốc gia thứ 5 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste. Trước đó, Cục Tần số vô tuyến điện cũng đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho dịch vụ này.