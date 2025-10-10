Cùng ước mơ, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm: Lời hiệu triệu từ ViPEL 2025

Ngày 10/10, Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

ViPEL tập hợp lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, hình thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Với cấu trúc đa dạng, kết nối doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực, mô hình này tạo nên một hệ sinh thái hành động hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó, tại các phiên họp buổi sáng, hơn 500 doanh nghiệp đã tham gia thảo luận trong khuôn khổ 4 ủy ban chuyên môn và Diễn đàn Nữ doanh nhân ViPEL. Các doanh nghiệp cùng nhau nhận diện các bài toán lớn của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội đột phá và đề xuất những dự án mang tinh thần hợp tác công - tư.

Chiều nay, phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân sẽ diễn ra với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và các doanh nghiệp cùng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền móng.

Đại diện hàng loạt doanh nghiệp sẽ tham dự và có bài tham luận tại chương trình gồm ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban IV, Đại diện Hội đồng điều hành ViPEL, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sovico, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I; đồng Chủ tịch Uỷ ban Phát triển hạ tầng và ngành lợi thế cạnh tranh; ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco; bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)...

Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã cùng phối hợp, triển khai mô hình ViPEL một cách thực chất, hiệu quả nhất như Thủ tướng yêu cầu.

Ca sĩ Tùng Dương cùng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình biểu diễn các tiết mục văn nghệ trước khi phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân sẽ diễn ra.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước “một điểm ngoặt chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, khi bối cảnh địa chính trị thay đổi khó lường và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi toàn bộ thế giới.

“Chúng ta đang ở giai đoạn sắp xếp lại giang sơn. Trước những biến đổi lớn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần thích nghi nhanh, hành động mạnh, cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước,” ông Bình nói.

Theo ông Trương Gia Bình, ViPEL không chỉ là một chương trình đối thoại, mà là hành trình liên tục từ hôm nay cho đến ngày dân tộc bước lên đài vinh quang. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công “bắt tay nhau, cùng chia sẻ giấc mơ lớn của đất nước, cùng làm, không phân biệt công hay tư, và cùng có trách nhiệm với Tổ quốc”.

“Những kỳ tích mà Việt Nam từng làm được đều đến từ ba chữ cùng: cùng ước mơ, cùng làm và cùng chịu trách nhiệm,” ông Bình nhấn mạnh. “Nếu đi một mình, khát vọng sẽ nhỏ bé. Nhưng khi chúng ta cùng nhau chia sẻ khát vọng, cùng hành động và cùng chịu trách nhiệm, đó sẽ là sức mạnh làm nên kỳ tích mới cho đất nước”.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Chính phủ sẽ thể chế hóa mô hình "công - tư cùng kiến quốc", tạo cơ chế để mọi thành phần kinh tế có thể đồng hành trong hành trình phát triển quốc gia. “Tôi mong mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có vị trí trong công cuộc kiến quốc này”, ông nói.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, cho biết ý tưởng “3 cùng” - cùng ước mơ, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm - chính là tinh thần xuyên suốt mà ViPEL hướng đến. “Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp không chỉ liên kết với Nhà nước, mà còn liên kết với nhau, thay vì cuộc chơi mạnh ai nấy làm,” bà Thủy nói.

Theo bà, ViPEL được thiết kế theo phương thức hành động nhanh, sẵn sàng từ cả phía doanh nghiệp và địa phương. “Khu vực tư nhân mong muốn được đóng góp thực chất, để những tính toán, mục tiêu không dừng lại ở khát vọng mà đi vào hành động”, bà nhấn mạnh.

Bà Thủy cũng cho rằng, khi ý chí của lãnh đạo hòa cùng tinh thần của nhân dân, khi mỗi doanh nghiệp tự hỏi “chúng ta đã làm gì để đất nước vẻ vang hơn”, thì công thức bền vững nhất chính là toàn dân cùng kiến quốc.