Chưa bao giờ tinh thần doanh nhân lên cao như lúc này

Ngày 10/10, chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại phiên đối thoại của Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, cho rằng những thành quả mà khu vực tư nhân đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, song vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Theo ông Tuấn, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những phương thức mới để cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng phát triển, từ đó khai mở được tiềm năng và khát vọng của người Việt.

“Chưa bao giờ tôi thấy tinh thần doanh nhân dâng cao như lúc này. Sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội đối với doanh nghiệp và doanh nhân chưa từng mạnh mẽ đến thế, thể hiện rõ ràng qua việc ban hành Nghị quyết 68 dành riêng cho khu vực kinh tế tư nhân”, ông nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Vietjet, nguồn nhân lực và dịch vụ là trục xuyên suốt, gắn kết trong mọi lĩnh vực phát triển. Dư địa cho phát triển dịch vụ ở Việt Nam còn rất lớn, song để khai thác hiệu quả, cần một cơ chế phù hợp.

Các đại biểu của Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ (Ảnh: Hải Long).

"Chúng ta có nhiều lợi thế về chính trị và tài nguyên, nhưng nguồn nhân lực mới là yếu tố quan trọng nhất. Muốn phát huy được nguồn lực ấy, chúng ta phải làm theo cơ chế hợp tác công - tư, từ đó phát triển lĩnh vực dịch vụ, đưa Việt Nam có thương hiệu rõ nét hơn trên bản đồ khu vực và thế giới", ông nhấn mạnh.

Ông Tuấn bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục thảo luận, đề xuất sáng kiến để "biến ý chí và khát vọng của doanh nhân thành hiện thực", góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Cùng quan điểm, ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ, đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM - cho rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự vươn mình mạnh mẽ, khi chính sách hỗ trợ ngày càng rõ nét và vị thế của cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên, đánh dấu một “khúc cua lịch sử” trong quá trình phát triển.

“Chúng ta đang kết hợp giữa tay lái của chính sách và tay chèo của doanh nghiệp. Điều cần làm là xây dựng một mô hình, một công thức mới để tạo ra hợp lực mạnh mẽ hơn giữa khu vực công và khu vực tư”, ông Thông nhấn mạnh.

Theo ông, những sáng kiến của ViPEL hôm nay mới chỉ là “bản phác thảo bằng bút chì đầu tiên”, cần được cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội tiếp tục hoàn thiện bằng “những nét bút mực, bằng tâm huyết và sáng kiến mới” để bức tranh hợp tác công - tư trở nên sắc nét, thiết thực hơn.

“Chúng ta cần một cơ chế làm việc xuyên suốt, gắn kết chặt chẽ hơn giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Đây là lúc chuyển từ trạng thái ‘tự chèo, tự lái’ sang sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay lái và tay chèo, để cùng hướng tới một tầm cao mới”, ông Thông khẳng định.

Toàn cảnh phiên đối thoại của Ủy ban 4 (Ảnh: Hải Long).

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần FPT Retail, chia sẻ rằng những bước đi đầu tiên của Ủy ban 4 còn nhiều bỡ ngỡ và chập chững, do các doanh nghiệp tham gia đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nên còn mang tính manh mún, rời rạc.

“Từ sự đa dạng ấy, chúng tôi cùng nhau đi tìm sợi chỉ đỏ để gắn kết, để cùng neo vào mục tiêu chung là kiến quốc”, bà Quyên nói.

Theo bà, ngành dịch vụ có một lợi thế đặc biệt vì “rất gần dân, sát dân”. Chính sự gần gũi này giúp doanh nghiệp xác định được thước đo giá trị cụ thể: làm sao để người dân vui hơn, cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, để các sáng kiến đi vào thực tế, điều quan trọng là phải có hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch.

Bà Quyên dẫn chứng bằng chương trình khám sức khỏe toàn dân: “Người dân hạnh phúc vô cùng khi được thông báo sẽ được khám sức khỏe định kỳ. Nhưng để triển khai, y tế cơ sở chịu áp lực rất lớn và còn thiếu nguồn lực. Đây chính là lúc cần huy động nguồn lực công - tư để cùng nhau làm cho người dân thực sự hạnh phúc”.