Sẽ công khai danh tính người hành nghề chứng khoán “không đạt yêu cầu”

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 135 quy định về hành nghề chứng khoán, mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng của đội ngũ người hành nghề chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Thông tư 135 có hiệu lực từ ngày 9/2, thay thế Thông tư 197 ngày 3/12/2015, bao gồm 5 Chương, 12 Điều, tập trung điều chỉnh 3 nhóm nội dung.

Về chứng chỉ chuyên môn chứng khoán và chứng chỉ tương đương, Thông tư định hướng mở rộng sự tham gia của các cơ sở đào tạo chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Học viên sau khi tham gia các lớp đào tạo sẽ làm bài kiểm tra trình độ chuyên môn tập trung do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức.

Với quy định về chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử, Thông tư 135 quy định UBCKNN triển khai cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHN) điện tử khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán đi vào hoạt động (dự kiến trong năm 2026).

Kể từ thời gian này, UBCKNN không cấp CCHN bản giấy. Việc số hóa CCHN giúp thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ công thống nhất, thuận tiện và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều quy định mới về người hành nghề chứng khoán (Ảnh: Hữu Khoa).

Bên cạnh đó, Thông tư quy định về việc cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái hành nghề chứng khoán của người hành nghề trên hệ thống của UBCKNN để đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Thông tư quy định thời gian bắt buộc mà người hành nghề phải tham gia tập huấn kiến thức hàng năm là tối thiểu 8 giờ. Quy định này nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ người hành nghề chứng khoán, kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc.

Thông tư cũng yêu cầu công khai danh sách người hành nghề chứng khoán không hoàn thành yêu cầu tập huấn kiến thức hàng năm trên cổng thông tin điện tử và hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN. Đây là cơ sở để quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán, đảm bảo tăng cường tính tuân thủ các quy định về tập huấn kiến thức hàng năm.