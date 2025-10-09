Ngày 10/10 diễn ra chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất"

Chương trình "Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội vào ngày 10/10. Chương trình dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo 7 bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Tại phiên buổi sáng, 4 ủy ban chuyên môn sẽ đồng thời tổ chức các phiên họp riêng theo từng khối ngành, quy mô tối đa 100 đại biểu mỗi phiên. Đồng thời, các nữ doanh nhân Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn nữ doanh nhân trong khuôn khổ Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Các buổi làm việc này quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan để cùng nhận diện các “bài toán lớn”, dư địa tăng trưởng đột phá của các nhóm ngành. Qua đó, đề xuất các dự án có tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc” cao nhằm phối hợp thí điểm cách làm mới và lan tỏa các giá trị tích cực.

Phiên Toàn cảnh buổi chiều là phiên họp cấp cao với chủ đề “Công - tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”. Phiên họp này có quy mô tầm 500 đại biểu với mục tiêu báo cáo Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương về kết quả buổi làm việc các phiên buổi sáng và các cuộc họp cấp Ủy ban trước đó.

Đồng thời, ViPEL 2025 cũng sẽ chính thức đề xuất sáng kiến “Công - tư đồng kiến quốc”, mô hình ViPEL, cùng các cơ chế đột phá trong quản trị, thực thi và phát động các chương trình hành động công - tư đầu tiên.

Các doanh nhân tham dự lễ công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (Ảnh: BTC).

Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã cùng phối hợp, triển khai mô hình ViPEL một cách thực chất, hiệu quả nhất như Thủ tướng yêu cầu.

Trước đó, chia sẻ tại lễ công bố mô hình ViPEL 2025, ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban IV, nhấn mạnh rằng mô hình phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới không chỉ là hợp tác công tư như trước đây mà là tinh thần đồng hành sâu sắc, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và khu vực tư nhân để kiến tạo một nền kinh tế mạnh.

"Chúng tôi sẽ thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan Nhà nước trong phát triển kinh tế. Đây sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Bình phát biểu.

Ông nói, sự khác biệt của ViPEL 2025 so với nhiều chương trình khác là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.