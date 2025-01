Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank gây bất ngờ

Big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đều công bố kết quả năm 2024 với con số khả quan. Lợi nhuận các bên đều lên tới cả tỷ USD, đưa tổng số lãi năm 2024 của nhóm này lên tới hơn 5 tỷ USD. Tuy nhiên, ở mỗi ngân hàng, bức tranh kinh doanh lại khác nhau.

Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) ghi nhận quý IV/2024 có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đơn vị này đạt 10.703 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm thuận lợi, lũy kế cả năm ngoái, ngân hàng lãi trước thuế hơn 42.236 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm trước.

Về cơ cấu thu nhập, trong quý IV, thu nhập lãi thuần tăng 8,2% so với cùng kỳ, lên 13.842 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối tăng 77,7%, lên 1.586 tỷ đồng. Lãi từ mảng kinh doanh khác tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ, đem về 1.285 tỷ đồng. Mảng chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, mua cổ phần có lãi thuần tăng trong quý này. Lãi thuần từ mảng dịch vụ giảm 50,2% so với cùng kỳ, đạt 942 tỷ đồng.

Trong quý IV, chi phí hoạt động của Vietcombank đã tăng 22,6%, lên 7.040 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên cao hơn. Bình quân trong năm, mỗi nhân viên được ngân hàng này chi tới 42,8 triệu đồng/tháng.

Tính đến hết năm 2024, tổng tài sản của Vietcombank tăng 13,4%, đạt hơn 2,08 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 14,1%. Số dư tiền gửi của ngân hàng tăng 8,5%, lên 1,5 triệu tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 10,7% so với đầu năm. Tổng nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 là 13.964 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng ở mức 0,96%.

VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 đạt 12.245 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ở mức 9.871 tỷ đồng, tăng 63%.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 12,9% so với cùng kỳ, lên 16.312 tỷ đồng. Chi phí lãi giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, từ 18.511 tỷ đồng trong quý IV/2023 xuống còn 16.123 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng lãi trong quý IV/2024 là 1.051 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Mảng chứng khoán đầu tư mang về 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 158 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý gần nhất giảm 18,1%, mang về 1.240 tỷ đồng lãi thuần. Ngoài ra, các hoạt động chứng khoán kinh doanh và góp vốn, mua cổ phần ghi nhận lãi giảm trong quý, lãi lần lượt 13 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 31.758 tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.475 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng tài sản đến hết năm ngoái tăng 17,4% so với đầu năm, đạt gần 2,39 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng gần 17%, đạt số dư 1,72 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng mức dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 36.664 tỷ đồng, tăng 32%.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 29,3%, lên 21.473 tỷ đồng, chủ yếu do số dư nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 47,5%, từ 9.379 tỷ đồng lên 13.832 tỷ đồng; với nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng nhẹ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,13% lên 1,25% ở thời điểm cuối năm ngoái.

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế quý IV/2024 đạt 9.336 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của BIDV là 7.464 tỷ đồng, tăng 21,6%. Lũy kế cả năm ngoái, lợi nhuận trước thuế đạt 31.383 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.122 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 của BIDV tính hết cuối quý IV tăng 29,8%, lên mức 29.036 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,26% hồi đầu năm lên 1,41%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 52% so với hồi đầu năm, từ 13.025 tỷ lên hơn 19.801 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 12/2024, BIDV có 29.498 nhân viên, giảm 282 nhân viên so với đầu năm. Mỗi nhân viên BIDV đạt thu nhập tới 44,7 triệu đồng/tháng.

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chưa công bố báo cáo tài chính chi tiết với từng khoản mục. Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ từ ngân hàng, lợi nhuận trước thuế 2024 tăng trên 8%, dự kiến nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 25.800 tỷ đồng. Ước tính, lợi nhuận của nhà băng 100% vốn Nhà nước này năm 2024 đạt hơn 27.800 tỷ đồng.

Lãnh đạo Agribank cho biết kết thúc năm ngoái, dư nợ cho vay của Agribank tăng 11%, đạt 1,72 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 7,6%. Tổng tài sản của Agribank đến hết năm ngoái đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 10%.