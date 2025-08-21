Nhà dân ở Vũng Tàu, Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn

Rạng sáng 21/8, trận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ tại các phường trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) như Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình... khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu.

Do nước tràn vào lúc sáng sớm, nhiều hộ dân còn đang ngủ nên không kịp ứng phó, dẫn đến đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở trung tâm tỉnh Đồng Nai ngập sâu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Anh Lê Văn Khánh (43 tuổi, ngụ phường Long Bình, Đồng Nai), cho biết: "Sáng nay, trời mưa lớn, kèm sấm sét khoảng 3h sáng. Mưa gần 1 giờ thì nước bất ngờ tràn vào nhà. May mắn tôi dậy sớm, kịp kê tài sản lên cao nên không hư hỏng".

Không may mắn như anh Khánh, nhiều bà con ở phường Long Bình bị nước ngập làm hư hỏng xe máy, tủ lạnh, bàn ghế và nhiều tài sản trong gia đình. Nhiều tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của công nhân làm ca sáng.

Theo Trạm khí tượng thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đêm qua đến 7h sáng nay tại các trạm Bình Sơn 114mm, Biên Hòa 70mm, Long Thành 72mm, Xã Lộ 25 66mm, Cẩm Mỹ 62mm, Long Khánh 45mm, Trảng Bom 39mm, Hàng Gòn 34mm, Lâm San 32mm.

Cũng rạng sáng nay, tại khu vực Vũng Tàu (TPHCM), cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến các phường trung tâm TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị ngập, nhiều nơi ngập sâu.

Đến 6h sáng, nhiều tuyến đường ở phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) vẫn còn ngập (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nước ngập sâu hơn 40cm, có đoạn trên 50cm. Các tuyến đường Lê Lợi, Phạm Hồng Thái... cũng rơi vào tình trạng tương tự. Người dân cho biết, đây là trận mưa có lượng nước lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay.

Đến sáng cùng ngày, khi mưa dứt, nước trên các tuyến đường ở Vũng Tàu đã rút, giao thông của người dân và du khách trở lại bình thường.