Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM vừa xuất hiện cổ đông mới nắm 91% vốn

Ngày 19/8, lễ khánh thành và ra mắt tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) sẽ diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Dự án này là một trong 80 dự án quy mô lớn trên cả nước khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình được giới thiệu cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Vị trí dự án Saigon Marina IFC (Ảnh: Saigon Marina IFC).

Chủ đầu tư Saigon Marina IFC được biết đến là Công ty Capitaland Tower. Trong đó, Công ty Capitaland Tower thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án từ năm 2017. Sau nhiều năm triển khai chậm, đến 2023 các cổ đông trong nước đã mua lại cổ phần công ty và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Vừa đón cổ đông mới sở hữu 91% vốn

Đáng chú ý, chủ đầu tư tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina vừa tăng vốn gấp 10 lần lên hàng tỷ đôla Mỹ. Dù vậy, tình hình kinh doanh theo cập nhật mới nhất thì đang lỗ nặng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Capitaland Tower vừa tăng vốn gấp 10 lần lên hơn 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu cổ đông xuất hiện cá nhân mới là bà Lê Thị Huyền Linh, đang sở hữu 91% vốn. Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó có ông Lương Phan Sơn nắm giữ 8,5%. Bà Linh cũng từng là thành viên HĐTV của công ty, còn ông Sơn là đồng đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Điệp Anh, đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Thông tin doanh nghiệp (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia DKDN).

Liên quan đến Grand Marina Saigon IFC, mới đây HDBank công bố kế hoạch chuyển trụ sở ngân hàng về tòa nhà này nhằm "thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới".

Kinh doanh ra sao?

Về kinh doanh, theo báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2024, Capitaland Tower tiếp tục lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu công ty đã âm gần 800 tỷ đồng. Năm 2023 và 2022, công ty lỗ sau thuế lần lượt 2.683 tỷ đồng và 756 tỷ đồng.

Tính tới cuối tháng 6/2024, nợ phải trả của Capitaland Tower là 17.676 tỷ đồng, tăng thêm 5.175 tỷ đồng sau một năm. Tổng tài sản đạt 18.475 tỷ đồng.