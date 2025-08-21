Gần 300 người được hoàn tiền bảo hiểm do đóng trùng

Ngày 21/8, Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng cho biết đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế do đóng trùng lặp cho 275 trường hợp ở xã Núi Thành.

Theo Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch, Luật Bảo hiểm xã hội quy định từ ngày 1/7, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Có 275 trường hợp tại xã Núi Thành đóng trùng lặp tiền bảo hiểm y tế sẽ được hoàn trả (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, trước thời điểm này, 275 trường hợp tại xã Núi Thành thuộc nhóm đối tượng nêu trên đã tham gia bảo hiểm y tế, dẫn đến tình trạng đóng trùng.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch đề nghị UBND xã Núi Thành thông tin đến người dân để nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế do đóng trùng lặp.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ ngay tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành cũ (khối 3, đường Lê Văn Tâm, xã Núi Thành) vào ngày 23/8.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch cũng lưu ý, đối với người trực tiếp nộp hồ sơ, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản cá nhân cần có tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với người ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ cần có tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giấy ủy quyền. Giấy này sẽ được UBND xã Núi Thành tạo điều kiện ký cho người dân.