Giá vàng lấy lại mốc kỷ lục

Giá tăng trở lại sau khi giảm

Mở phiên giao dịch ngày 18/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên trước đó. Như vậy, giá bán vàng miếng lấy lại mốc kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng được thiết lập tuần trước.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,8-119,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng quay đầu giảm sau khi lập đỉnh (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng nhẫn kết tuần được niêm yết tại 116,6-119,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước đó, mặt hàng này cũng ghi nhận mức giá 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán là mức cao nhất tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch quanh mốc 3.335 USD/ounce, giảm 3 USD so với trước đó, tương đương 106,3 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Tuần này, chỉ một trong 10 nhà phân tích tham gia khảo sát triển vọng vàng của Kitco News dự báo giá vàng sẽ tăng, một người khác dự báo giá giảm và 8 người nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Với các nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 183 phiếu bầu, với 115 người (63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 33 người (18%) dự báo giảm, còn lại 35 người (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu quan trọng về nhà ở và sản xuất, nhưng tâm điểm vẫn dồn về Fed.

Thứ 3, Mỹ sẽ công bố số liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng tháng 7. Thứ 4 được xem là “ngày của Fed” với biên bản cuộc họp tháng 7, các bài phát biểu của các lãnh đạo Fed, đồng thời hội nghị Jackson Hole cũng chính thức khai mạc.

Thứ 5, thị trường sẽ tiếp nhận loạt dữ liệu dày đặc gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, PMI sơ bộ tháng 8 của S&P Global và doanh số bán nhà tháng 7.

Tuần giao dịch sẽ khép lại với tâm điểm là bài phát biểu thường niên của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,8 điểm, giảm 0,04% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.249 đồng, tăng 9 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.987-26.511 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 24.860-25.230 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.436-25.360 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều thu mua và tăng 20 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.450-26.505 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với trước đó.