Rừng Cúc Phương từng cảnh báo gì trước vụ du khách gặp nạn?

Điều cần biết khi vào rừng

Những ngày qua, thông tin về nam du khách quê Hải Phòng mất tích, sau đó được phát hiện đã tử vong trong rừng Cúc Phương ở Ninh Bình đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt đối với những người thích du lịch mạo hiểm, khám phá các khu rừng già và hang sâu ở Việt Nam.

Du khách quốc tế khám rừng Cúc Phương (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đến Vườn quốc gia Cúc Phương, du khách có hàng chục sự lựa chọn tham quan, khám phá khu rừng nguyên sinh này. Rừng có nhiều tuyến tham quan, từ đơn giản đến phức tạp.

Theo vị lãnh đạo, tuyến nam du khách Hải Phòng thực hiện được coi là tuyến đơn giản, cách khu Bống (điểm nằm giữ rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại - PV) chỉ 2-3km. Nhiều du khách vẫn khám phá vị trí này một mình.

"Có thể du khách gặp nạn khi tò mò, leo ra vị trí cao và sảy chân", một cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định.

Đánh giá các nguy cơ mất an toàn cho du khách, Vườn quốc gia Cúc Phương thường có những khuyến cáo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn trước khi họ thực hiện hành trình, để tránh rủi ro đáng tiếc.

Các khuyến cáo được Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương đưa ra cho du khách cụ thể như: Trước khi bắt đầu chuyến đi, du khách cần trang bị đầy đủ trang phục và vật dụng cần thiết.

Bên trong động Người xưa nằm ở vùng lõi rừng Cúc Phương (Ảnh: Thái Bá).

Du khách nên mang giày thể thao hoặc giày leo núi chống trơn trượt do các cung đường trong rừng rất ẩm ướt, dốc trơn trượt, các vách đá tai mèo lởm chởm sắc nhọn, cây rừng rậm rạp.

Các vật dụng không thể thiếu trong chuyến hành trình khám phá rừng già, hang sâu ở Cúc Phương du khách cần mang theo như nước uống, vật dụng y tế cá nhân, thuốc chống côn trùng, áo mưa gọn nhẹ và đèn pin cũng nên mang theo.

Đặc biệt, điện thoại di động du khách phải luôn mang theo bên mình để duy trì liên lạc ở những vị trí có sóng. Trước khi vào rừng, điện thoại phải được sạc đầy pin. Du khách nên lưu sẵn số điện thoại khẩn cấp của vườn, đây là cầu nối an toàn trong mọi tình huống bất trắc không may xảy đến.

Xử trí khi bị lạc

Ông Đinh Văn Xuân, người thường xuyên leo núi, đi bộ trong rừng Cúc Phương chia sẻ, là người dân địa phương nhưng cũng một vài lần đi lạc trong rừng vì có nhiều lối mòn và ngã rẽ gây nhầm lẫn.

Ông Đinh Văn Xuân thường xuyên đi bộ, leo núi khám phá rừng Cúc Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đàn ông 60 tuổi chia sẻ kinh nghiệm, khi bị lạc trong rừng sâu phải giữ bình tĩnh, sau đó cố gắng tìm đường quay lại lối cũ, không nên đi tiếp đường mới sẽ mất phương hướng.

"Khi đi đến đâu cần đánh dấu đường mình đã đi qua theo cách của mình để dễ nhớ. Nếu không tìm được lối ra trong thời gian đã mệt thì đứng lại một chỗ không nên đi tiếp, phát cảnh báo vẽ lên vách đá để đội tìm kiếm dễ phát hiện. Khi không còn nước uống và đồ ăn thì kiếm mấy quả chuối rừng ăn tạm dưỡng sức chờ người tìm kiếm", ông Xuân nói.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, sống và làm việc tại Ninh Bình, có hơn 7 năm kinh nghiệm trekking và tìm hiểu Vườn quốc gia Cúc Phương, trong rừng thường không có sóng điện thoại. Tuy nhiên, vì thế cố gắng tìm vị trí cao để dò sóng vì nơi này dễ bắt tín hiệu hơn. Khi đó mới có thể liên lạc với lực lượng cứu hộ của rừng qua số điện thoại khẩn cấp.

Anh Hải chia sẻ thêm, trong lúc chờ được hỗ trợ, cần tiết kiệm nước, uống từng ngụm nhỏ để tránh mất sức, ăn đồ khô nếu có mang theo. Nên dùng còi, đèn pin tạo tín hiệu âm thanh để báo vị trí, đồng thời tiết kiệm pin điện thoại để liên lạc khi có sóng.

"Thể lực bền bỉ và sự tỉnh táo sẽ giúp tăng cơ hội được tìm thấy nhanh chóng và an toàn", anh Hải chia sẻ.

Vườn quốc gia Cúc Phương được nhiều người lựa chọn đi bộ, leo núi khám phá rừng nguyên sinh, hang động tại đây (Ảnh: Xuân Đinh).

Cán bộ Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương gợi ý, du khách nên đi theo nhóm hoặc có hướng dẫn viên thông thạo địa hình. Trường hợp muốn trekking tự túc, nên đăng ký trước với ban quản lý, thông báo thời gian ra - vào rừng và chỉ đi theo tuyến được chỉ dẫn.

Khi đi theo đoàn cần phân công người phụ trách theo dõi quân số, nhắc nhở nhau tuân thủ lộ trình, tránh trường hợp vô tình tách đoàn.

"Đi theo nhóm ngay từ đầu là biện pháp quan trọng giúp hạn chế tối đa nguy cơ lạc đường. Khi có người đồng hành, việc xử lý tình huống khẩn cấp cũng an toàn và hiệu quả hơn đơn độc", cán bộ trung tâm nói.

Được biết, Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.

Một hang động kỳ thú trong rừng Cúc Phương (Ảnh: Thái Bá).

Cúc Phương là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như voọc mông trắng, cầy vằn, rùa hộp. Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương nghiêm cấm các hành vi mang lửa, hút thuốc trong rừng, chặt cây, hái hoa, bẻ cành, khai thác lâm sản hoặc săn bắt động vật.