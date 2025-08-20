Mỹ thu hồi khẩn tôm đông lạnh nhập khẩu vì lo nhiễm phóng xạ

Theo AP, chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart đã thu hồi tôm sống đông lạnh có xuất xứ từ Indonesia ở 13 bang sau khi các quan chức y tế cho biết chúng có nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Cụ thể, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã yêu cầu Walmart thu hồi 3 lô tôm đông lạnh nhãn hiệu Great Value. Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức phát hiện Cesium-137, một đồng vị phóng xạ, trong các container vận chuyển và một mẫu tôm tẩm bột nhập khẩu từ Indonesia.

Mức phóng xạ trong mẫu tôm tẩm bột nói trên thấp hơn nhiều so với ngưỡng can thiệp của FDA. Tuy nhiên, cơ quan này lập luận rằng tránh các sản phẩm tiềm ẩn rủi ro sẽ giúp người tiêu dùng giảm phơi nhiễm với bức xạ mức thấp, vốn có thể gây hại cho sức khỏe trong thời gian dài.

Theo AP, FDA đang điều tra các báo cáo liên quan việc phát hiện Cesium-137 trong các container và sản phẩm do công ty P.T. Bahari Makmur Sejati chế biến. Tại Mỹ, công ty này kinh doanh với tên BMS Foods of Indonesia.

Walmart đã thu hồi tôm sống đông lạnh có xuất xứ từ Indonesia ở 13 bang (Ảnh: iStock).

FDA đã thu thập một vài mẫu sản phẩm và phát hiện phóng xạ trong một mẫu tôm tẩm bột đông lạnh. Số container và sản phẩm đó đã bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ.

Người phát ngôn của Walmart cho biết công ty đã ngay lập tức thu hồi những sản phẩm tiềm ẩn rủi ro sau yêu cầu của FDA. Chúng bao gồm tôm sống đông lạnh nhãn hiệu Great Value, tất cả có hạn sử dụng tới ngày 15/3/2027. Khách hàng có thể vứt bỏ hoặc đem chúng tới các cửa hàng Walmart để được hoàn tiền.

Các quan chức FDA cảnh báo những người tiếp xúc với Cesium-137 với nồng độ thấp nhưng trong thời gian dài có thể gặp rủi ro về sức khỏe.

Ông Donald Schaffner, chuyên gia an toàn thực phẩm của Đại học Rugers, lại nhận định rằng rủi ro từ lô tôm bị thu hồi khá thấp.

Cesium-137 là sản phẩm phụ của các phản ứng hạt nhân, bao gồm bom hạt nhân, các cuộc thử nghiệm, quá trình vận hành lò phản ứng và sự cố. Tuy nhiên, đồng vị phóng xạ này cũng xuất hiện rộng rãi trên thế giới, hàm lượng nhỏ có thể được tìm thấy trong đất, thực phẩm và không khí.