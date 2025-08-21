Đề xuất mới về mức tiền hỗ trợ hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương vừa có dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện. Dự kiến thời gian áp dụng đến hết năm 2030.

Ở dự thảo lần này, Bộ phân loại rõ hơn các nhóm đối tượng bao gồm hộ lắp đặt không kèm hệ thống lưu trữ và có hệ thống lưu trữ. Việc này nhằm thúc đẩy phát triển nguồn điện, góp phần giảm nguy cơ thiếu điện, giảm chi phí cho hệ thống điện và mang lại hiệu quả cho người dân.

Cụ thể, cơ quan này đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu 1-1,5 triệu đồng nếu không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện; trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện thì được hỗ trợ thêm 1-1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt).

Trước đó, Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư với định mức tối đa 500.000 đồng cho 1kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống. Mức hỗ trợ không vượt quá 2,5 triệu đồng/hộ gia đình.

Ngoài ra, ở dự thảo lần này, Bộ đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư điện mặt trời mái nhà. Hộ gia đình sẽ được áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn. Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 năm kể từ ngày bắt đầu giải ngân khoản vay theo hợp đồng với ngân hàng.

Hỗ trợ vốn vay đầu tư hệ thống điện mặt trời là 4 triệu đồng/1kWp áp dụng cho phần công suất đến 5kWp và đầu tư hệ thống lưu trữ tối thiểu là 2 triệu đồng/kWh áp dụng cho phần công suất đến 10kWh.

Cơ quan điện lực và địa phương sẽ có trách nhiệm hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà (Ảnh: Nhật Quang).

Đối với hệ thống điện mặt trời hộ gia đình có nhu cầu bán sản lượng điện dư, chủ hộ thoả thuận với bên mua điện dư để được hỗ trợ đầu tư lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng 2 chiều phù hợp với công suất đấu nối với lưới điện của bên mua điện dư theo quy định.

Các hộ gia đình muốn được hỗ trợ phải có công suất định mức của các tấm quang điện phải đạt từ 1kWp trở lên, riêng hệ thống lưu trữ điện phải đạt từ 2kWh trở lên.

Theo Bộ Công Thương, với số lượng khoảng 28 triệu hộ dân trên cả nước, để đạt được mục tiêu 50% số hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì số tiền hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến khoảng 42.000 tỷ đồng trong thời kỳ 2026-2030.

Như vậy, mỗi năm tổng ngân sách Nhà nước sẽ phải chi hỗ trợ khoảng 8.400 tỷ đồng, tương ứng mỗi tỉnh khoảng 250 tỷ đồng/năm).

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho rằng mức tiền hỗ trợ này là tối đa, còn thực tế phụ thuộc điều kiện ngân sách của địa phương và nhu cầu lắp đặt của hộ gia đình. Quy định này áp dụng chung cho tất cả hộ dân để đảm bảo tính công bằng.

Bộ Công Thương cho rằng hiện nay, nếu có 100% vốn đầu tư thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có thể hoàn vốn trong khoảng 4-5 năm, trong khi tuổi thọ của thiết bị có thể 10-12 năm là rất hiệu quả và hấp dẫn đầu tư. Vì vậy, việc hỗ trợ tiền không quá cần thiết so với hỗ trợ cho vay vốn đầu tư có ưu đãi lãi suất để thúc đẩy các hộ dân đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Về hiệu quả, nếu mỗi hộ dân lắp đặt trung bình khoảng 3 kWp thì điện lượng sản xuất hàng năm có thể lên đến hơn 50 tỷ kWh, tương đương 16% nhu cầu điện của cả nước năm 2024.

Đối với hệ thống điện quốc gia, các nguồn điện phân tán này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành lưới điện truyền tải; giảm chi phí mua điện từ các nguồn điện giá thành cao hơn; giảm phát thải ròng cho quốc gia...

Đối với các hộ dân thì sẽ giảm tiền mua điện từ hệ thống điện, đặc biệt những hộ tiêu thụ nhiều điện thuộc bậc thang giá điện cao. Tuy vậy, Bộ Công Thương cho rằng với tổng vốn đầu tư khá lớn (bình quân khoảng 50 triệu đồng/hộ dân) thì còn nhiều hộ dân cần hỗ trợ vay vốn để đầu tư.