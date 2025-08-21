Gần 100 doanh nghiệp tư nhân hội tụ tại khu trưng bày Khởi nghiệp kiến quốc

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, Bộ Công Thương tổ chức, xây dựng không gian trưng bày của ngành Công Thương với chủ đề “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”.

Không gian trưng bày của ngành Công Thương nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của ngành đối với đất nước, cũng là dịp để tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của ngành trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không gian trưng bày “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” được chia ra làm 5 khu vực: Khu vực khánh tiết; Khu vực ngành Công Thương - 80 năm lịch sử hào hùng; Khu vực ngành Công Thương - Thành tựu và dấu ấn; Khu vực ngành Công Thương trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; Khu vực trải nghiệm và tương tác.

Tính đến ngày 19/8, các hạng mục trong không gian trưng bày của ngành Công Thương đã cơ bản được hoàn tất.

Ngoài gian triển lãm “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”, Bộ Công Thương cũng được giao đảm nhận khu vực triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc", nơi tôn vinh vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lắng nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công không gian trưng bày triển lãm (Ảnh: Moit).

Khu vực triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" do Bộ Công Thương đảm nhận, với diện tích rộng 1,9ha, tổng diện tích trưng bày khoảng 9.500m2 đã huy động gần 100 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân tham gia.

Khu trưng bày gồm 2 khu theo các nhóm ngành chính, gồm: Khu công nghiệp nặng và công nghiệp nền tảng, cơ khí chế tạo; Khu công nghiệp nhẹ, thực phẩm đồ uống, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mỗi khu trưng bày của từng doanh nghiệp, tập đoàn có diện tích tối đa khoảng 200m2, tối thiểu 36m2.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được một khu trưng bày; ưu tiên vị trí trung tâm, đường chính cho các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp tiêu biểu, đầu ngành, lĩnh vực.