Samsung Việt Nam tiếp tục là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2025”

Sức khỏe của nhân viên là quan trọng nhất

Hơn 1 tuần nay, cứ sau giờ làm việc, Nguyễn Thị Thìn (35 tuổi), nhân viên nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tại Thái Nguyên lại di chuyển đến trung tâm nâng cao sức khỏe đặt ngay trong lòng nhà máy để thực hiện các bài tập vật lý trị liệu hay châm cứu để điều trị chứng đau lưng sau sinh của mình.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) nhận bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ảnh: Samsung).

Tại đây có nhiều hạng mục hỗ trợ như: vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, châm cứu, vận động phục hồi và yoga cho nhân viên mang thai. Trung tâm với không gian rộng rãi cùng nhiều trang thiết bị đa năng như: hệ thống khung treo vận động, vận động tăng cường, máy chạy bộ, máy đạp xe, máy phân tích cơ thể, máy điện xung, máy kéo giãn cột sống thắt lưng, máy xoa bóp áp lực hơi cùng nhiều thiết bị trị liệu khác…

Với việc vận hành và đáp ứng tối đa 100 nhân viên/ngày, Thìn và các nhân viên khác hầu như không phải lo lắng về việc hết chỗ hay chờ đợi mỗi lần tới điều trị. Đặc biệt mọi dịch vụ ở đây đều miễn phí cho nhân viên.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Samsung).

Từ khi được điều trị tại trung tâm, Thìn cảm thấy lưng đã đỡ đau hơn, cô tiết kiệm được thời gian di chuyển cùng một khoản chi phí đáng kể vì chứng bệnh mà hầu hết phụ nữ sau sinh đều gặp phải này.

Thìn chia sẻ: “Với Samsung, sức khỏe của nhân viên là yếu tố quan trọng nhất, bởi vậy chúng tôi luôn được công ty chăm sóc sức khỏe rất tốt. Việc vận hành Trung tâm nâng cao sức khỏe cùng với Trung tâm y tế và Trung tâm khám sức khỏe với tiêu chuẩn tương đương bệnh viện quốc tế đã mang đến cho chúng tôi cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Tôi hoàn toàn yên tâm để tập trung cống hiến cho công ty”.

Nơi những em bé được quan tâm ngay từ khi chưa chào đời

Theo chân Thân Thu Hòa (32 tuổi), nhân viên nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV), trong một số hoạt động dành cho nhân viên nữ mang thai tại SEV, có thể thấy những em bé Samsung từ khi còn trong bụng mẹ đã được chăm sóc tốt đến mức nào.

Các nhân viên mang thai tại Samsung đều được hưởng nhiều chế độ đặc biệt: Hỗ trợ nghỉ dưỡng thai có hưởng lương ngay từ những tháng đầu tiên của thai kỳ, hỗ trợ bữa ăn miễn phí (ngày 3 bữa), có vị trí ngồi riêng trên xe buýt và nơi để xe máy, để ô tô…

Samsung cũng cung cấp hệ thống phòng Mommy room (Phòng nghỉ dành riêng cho nhân viên mang thai và nuôi con nhỏ) với nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên như: tủ lạnh trữ sữa, máy tiệt trùng, máy vắt sữa, máy massage chân… Tại đây cũng có hàng trăm đầu sách về chăm sóc thai nhi, nuôi con nhỏ hay chế độ dinh dưỡng để cung cấp thêm kiến thức cho nhân viên.

Nhân viên Samsung luôn được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện (Ảnh: Samsung).

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên có các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các bà bầu mang thai và nuôi con nhỏ. Nhân viên trước khi nghỉ dưỡng thai sẽ được công ty đào tạo, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng để chăm sóc thai nhi và con nhỏ, các kiến thức về chính sách, bảo hiểm liên quan…

Hòa cho biết: “Mặc dù hành trình mang thai nhiều vất vả nhưng tại Samsung, chúng tôi không chỉ được tạo điều kiện trong công việc, mà còn được chăm sóc sức khỏe chu đáo cho cả mẹ và em bé. Nhờ đó hành trình 9 tháng 10 ngày cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ

Không khó để bắt gặp những nhân viên luôn tự hào về công ty như Thìn và Hòa, bởi những chế độ phúc lợi tốt mà Samsung đem lại đã và đang chinh phục trái tim người lao động tại doanh nghiệp này.

Không chỉ nhận được sự tin yêu của người lao động, với những nỗ lực chăm lo cho người lao động không ngừng nghỉ, các đơn vị của Samsung cũng đã nhiều lần được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Gần đây nhất, tại chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI), Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với đó, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) cũng nhận bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng cùng ghi nhận là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, quan tâm đóng góp trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Samsung dành nhiều chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên mang thai và có con nhỏ (Ảnh: Samsung).

Sự ghi nhận của các cơ quan và người lao động chính là động lực để những doanh nghiệp như Samsung tiếp tục phát huy các hoạt động phúc lợi của mình, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vì người lao động.

Trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, bên cạnh vai trò là doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, Samsung đã và đang không ngừng nỗ lực trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới trở thành doanh nghiệp nhận được nhiều sự yêu mến của người dân Việt Nam.