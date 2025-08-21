Công an làm việc với người đóng vai shipper lái ô tô mui trần kéo xe máy

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với công dân B.V.H. (SN 1999, trú tại phường Hương An, thành phố Huế) về hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Trước đó ngày 14/8, trên ứng dụng mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi cảnh nam thanh niên vào vai shipper, nhận giao hàng một chiếc xe máy điện. Người này điều khiển ô tô mui trần màu đỏ mang biển số 75A-061.xx lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP Huế, kéo theo phương tiện tự chế và chở một xe máy điện.

Nam thanh niên vào vai shipper, lái ô tô mui trần đi giao xe máy, bị mời đến cơ quan công an làm việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong video, ô tô mui trần kéo phương tiện tự chế xuất phát từ một cửa hàng kinh doanh xe máy các loại, chạy qua nhiều khu phố trên đường Nguyễn Huệ trong thời điểm có lượng lớn phương tiện khác đang lưu thông.

Theo cơ quan công an, hành vi của anh B.V.H. đã vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác cùng đi trên đường.

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, ngày 11/8, anh được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo sản phẩm. Để tạo sức hút, người này đã vào vai shipper, điều khiển ô tô mui trần kéo theo phương tiện tự chế để vận chuyển xe máy điện đi giao cho khách hàng.

Sau khi chỉnh sửa, cắt ghép video, anh H. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình, đến nay đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Theo cơ quan chức năng, sau buổi làm việc, anh B.V.H. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.