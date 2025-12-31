Xem robot thay con người dập lửa, cứu hộ và làm dịch vụ công

Chiều 30/12, Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025, với chủ đề Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt, chính thức được khai mạc do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Tại đây, hàng loạt sản phẩm công nghệ "Make in Viet Nam" đã trình diễn ấn tượng, tái hiện sinh động cách các robot, UAV và AI đi vào đời sống, từ cứu hộ, khám bệnh đến dịch vụ công.

Khởi đầu kỷ nguyên "Kinh tế tầm thấp"

Mở đầu chuỗi trình diễn là sự xuất hiện của UAV Hera từ đơn vị RTR. Thay vì giao hàng theo cách truyền thống, những ly cà phê được vận chuyển qua đường hàng không, thả nhẹ nhàng xuống vị trí khách hàng bằng hệ thống dây treo và tạ cân bằng chính xác.

UAV giao hàng được kỳ vọng sẽ phát triển kinh tế tầm thấp trong tương lai (Ảnh: CTV).

Đây không chỉ là màn biểu diễn kỹ thuật mà còn mở ra tầm nhìn về một nền kinh tế tầm thấp sôi động trong tương lai gần.

Y tế thông minh: AI đồng hành cùng bác sĩ

Tiếp nối là giải pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu với sự phối hợp giữa robot khám bệnh của Health Care Center và UAV phát thuốc.

Robot có khả năng đo chỉ số sinh tồn, cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ và tim mạch, trong khi UAV đảm nhiệm khâu vận chuyển thuốc nhanh chóng. Công nghệ ở đây đóng vai trò trợ lực, giúp bác sĩ ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Cứu hộ cứu nạn trong kỷ nguyên số

Trong hoạt cảnh mô phỏng bão lũ, sự phối hợp giữa UAV HTI (trinh sát) và UAV Hera (cứu trợ) đã mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

UAV mang đồ cứu trợ và UAV trinh sát tìm kiếm nạn nhân trong hoạt cảnh người dân bị mất tích trong nước lũ (Ảnh: CTV).

UAV HTI quét tìm nạn nhân bằng camera hồng ngoại, truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm, ngay sau đó UAV Hera mang theo thùng hàng 15kg tiếp tế chính xác cho người đang gặp nạn.

Robot "không ngủ" tại trung tâm hành chính

VNPT mang đến giải pháp robot chatbot hỗ trợ dịch vụ công, có khả năng làm việc 24/7. Robot có khả năng nhận diện khuôn mặt và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính, nộp thuế hay tra cứu hồ sơ ngay cả trong giờ nghỉ, giúp giảm tải đáng kể cho bộ máy hành chính.

Robot chatbot hỗ trợ dịch vụ công trình diễn tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Nông nghiệp 4.0: Từ cánh đồng đến bàn ăn

Màn trình diễn nông nghiệp thông minh gây ấn tượng với hệ sinh thái khép kín: Trạm giám sát Rynan InSENTINEL dùng AI bắt sâu bệnh, UAV Hera vận chuyển gạo và robot tự hành giao hàng chặng cuối.

Trạm giám sát Rynan InSENTINEL dùng AI bắt sâu bệnh và robot giao hàng trình diễn tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Công nghệ Blockchain từ 1Matrix cũng được tích hợp để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc túi gạo ST25 ngay tại chỗ.

Giao thông và Du lịch: Trải nghiệm số hóa

Xe tự hành Xbus của Phenikaa-X tự tin di chuyển, tránh vật cản trên sân khấu đông người, minh chứng cho sự làm chủ công nghệ tự hành của kỹ sư Việt.

Xe điện tự hành đang di chuyển trên khu vực sân khấu sự kiện (Ảnh: CTV).

Song song đó, phần mềm du lịch tích hợp trên robot giúp du khách khám phá các danh thắng qua màn hình LED theo thời gian thực, biến việc tìm kiếm thông tin thành một trải nghiệm tương tác thú vị.

"Lính cứu hỏa" đặc biệt không biết sợ hãi

Khép lại chương trình là màn trình diễn của robot chữa cháy do Đại học Phòng cháy Chữa cháy phát triển. Với khung gầm chắc chắn, khả năng leo cầu thang và vòi phun bọt điều khiển từ xa, "chiến binh" này có thể dấn thân vào những điểm nóng nguy hiểm nhất, thay thế con người trong các tình huống hỏa hoạn nhà cao tầng hoặc cháy rừng phức tạp.

Robot cứu hoả trình diễn tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Những thiết bị "Make in Vietnam" xuất hiện tại sự kiện không chỉ cho thấy sự trưởng thành về công nghệ mà còn khẳng định khát vọng của các doanh nghiệp Việt trong việc dùng công nghệ để phục vụ con người, vì một cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn.