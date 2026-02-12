Tạm dừng phố đêm và bán vé tham quan Hội An trong Tết

Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động bán vé và hướng dẫn tham quan tạm dừng từ ngày 16 đến 19/2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mồng 3 Tết).

Phố cổ Hội An lung linh trong ánh đèn đêm (Ảnh: Hoài Sơn).

Hoạt động phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ, cùng phố đêm tạm dừng từ ngày 14 đến 19/2 (từ 27 tháng Chạp đến hết mồng 3 Tết).

Một số tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng (đoạn từ Trần Quý Cáp đến Hoàng Văn Thụ) tạm dừng sớm hơn, từ ngày 10 đến 19/2.

Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện cho sinh hoạt lễ nghi, tín ngưỡng đầu năm của cộng đồng cư dân.

Du khách chụp ảnh với đèn lồng tại phố cổ Hội An (Ảnh: Hoài Sơn).

Dù tạm dừng bán vé tham quan, các di tích thuộc tuyến tham quan vẫn mở cửa phục vụ người dân, du khách và khung giờ ra vào không được sắp xếp sẵn như thời điểm bán vé.

Ngoài ra du khách vẫn có thể tự do dạo bộ, tham quan không gian phố cổ, đặc biệt là các đình, chùa, hội quán phục vụ nhu cầu tín ngưỡng đầu năm.