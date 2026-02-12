Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu (EU) đã bước vào “chế độ khẩn cấp” vì chi phí năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm khí đốt đường ống từ Nga và ngày càng phụ thuộc vào Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo.

Khối này đã chứng kiến giá năng lượng tăng mạnh kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Việc từ bỏ khí đốt đường ống với giá tương đối rẻ của Nga đã buộc EU phải dựa nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp châu Âu ở Bỉ hôm 11/2, ông Macron nói rằng EU vẫn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường ở mức nguy hiểm. Ông giải thích rằng sự kết hợp giữa chi phí cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và phụ thuộc ngày càng lớn vào các đối tác bên ngoài cho thấy các thách thức kinh tế có khả năng kéo dài.

“Trên thực tế, năng lượng giá rẻ từ Nga đã chấm dứt vào năm 2022. Và không thể quay lại điều đó nữa”, ông Macron nói. Ông đồng thời thừa nhận: “Cho đến nay chúng ta vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này".

Trước xung đột Ukraine, EU nhập khẩu 45% khí đốt từ Nga, nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các lệnh trừng phạt của phương Tây và cơ sở hạ tầng then chốt bị hỏng đã làm giảm mạnh lượng khí đốt Nga chuyển tới EU, dù nhập khẩu LNG của Nga vẫn còn đáng kể.

Luật mới được thông qua tháng trước yêu cầu các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga vào cuối năm 2027, càng làm tăng điều mà ông Macron gọi là rủi ro cung ứng “nguy hiểm” của khối.

Tổng thống Pháp cũng cảnh báo rằng sức ép từ Washington đang khiến tình hình thêm thách thức hơn, nói rằng khối này “rõ ràng đang ở chế độ khẩn cấp” khi cách tiếp cận của Mỹ ngày càng cứng rắn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng năng lượng như đòn bẩy trong đàm phán thương mại; hồi tháng 7 năm ngoái EU đã đồng ý mua 750 tỷ USD năng lượng Mỹ đến năm 2028 để tránh bị áp thuế cao hơn.

"Thực tế rằng Mỹ đang áp thuế và các cơ chế gây sức ép lên nền kinh tế của chúng ta là một bước ngoặt lớn. Đây không phải cú sốc tạm thời mà là một bước ngoặt mang tính cấu trúc", ông Macron nói.

Ông Macron cũng nói thêm rằng EU không còn có thể dựa vào Trung Quốc như thị trường xuất khẩu chủ chốt, cảnh báo rằng hàng hóa Trung Quốc đi vào châu Âu đã đảo ngược cán cân thương mại vốn ổn định lâu nay.

Các lãnh đạo ngành công nghiệp đã kêu gọi Brussels “hành động khẩn cấp,” cảnh báo rằng EU đang đối mặt nguy cơ sụt giảm năng lực công nghiệp với tốc độ cao, khi phải đối mặt với mức chi phí năng lượng ngày càng tăng cao.

Về phần mình, Moscow nhận định các nước phương Tây đang tự làm tổn hại nền kinh tế của họ khi chọn những giải pháp thay thế đắt đỏ và kém ổn định hơn là năng lượng Nga.