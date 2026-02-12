Khám phá một trong những hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Trị

Hang Én nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Hang có chiều dài hơn 1,6km, thể tích lên đến 6,7 triệu m3, đoạn hành lang rộng nhất trong hang hơn 200m, trần hang cao 145m.

Hang có 3 cửa, nằm ở các vị trí khác nhau, bao gồm cửa trước, cửa sau và một cửa trần (giếng trời), tạo nên không gian thông thoáng và ánh sáng tự nhiên. Trong đó cửa sau cao 120m và rộng 110m.

Hang Én được khám phá, công bố vào năm 1994 và được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những hang động lớn nhất thế giới. Hang Én còn là cửa ngõ dẫn đến Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Nằm trên một nếp đứt gãy địa chất giống Sơn Đoòng, hang Én cũng thuộc hệ thống núi đá vôi cổ nhất châu Á, hang có thể được hình thành cách đây 2-3 triệu năm.

Cửa hang Én mở ra giữa thung lũng rừng già, phía trước là dòng sông ngầm uốn lượn, tạo nên khung cảnh hùng vỹ, choáng ngợp ngay từ những bước chân khám phá đầu tiên của du khách.

Hang Én được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm từ năm 2012. Đường vào hang Én là hành trình đi bộ xuyên rừng, băng suối, vượt dốc, mang đến cho du khách trải nghiệm khám phá thiên nhiên đúng nghĩa. Để khám phá hang Én, du khách phải trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm, chi phí gần 9 triệu đồng/khách.

Không gian bên trong hang Én rộng lớn với trần hang cao vút, những khối thạch nhũ buông rủ, phản chiếu ánh sáng, tạo nên vẻ đẹp vừa kỳ bí vừa tráng lệ.

Cắm trại qua đêm ngay trên bãi cát rộng lớn, bằng phẳng bên trong hang Én là trải nghiệm đặc biệt với du khách. Bãi trại nằm bên cạnh dòng sông Rào Thương và hồ bơi tự nhiên màu xanh ngọc bích bên trong hang, mang lại cảm giác an toàn, kỳ vỹ và lãng mạn.

Du khách bơi lội, thư giãn giữa làn nước màu ngọc bích ở hang Én, nơi nhiệt độ luôn ổn định ở mức 20-25 độ C, mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu giữa không gian hang động rộng lớn và hoang sơ.

Từ tháng 12 đến tháng 3, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa hang từ trên cao xuống, rọi sáng rực rỡ bãi trại và thạch nhũ. Đây là khoảnh khắc thiên nhiên tráng lệ, được giới nhiếp ảnh săn đón và trở thành biểu tượng của hang Én.

Dòng sông ngầm chảy xuyên qua hang Én là nguồn nước chính nuôi sống cả hệ sinh thái bên trong, góp phần tạo nên bãi cát rộng và những hồ nước xanh ngọc giữa lòng hang. Hệ sinh thái trong hang Én khá đa dạng, từ rêu, dương xỉ, côn trùng cho đến các loài cá nhỏ sống trong dòng nước mát lạnh quanh năm.

Giữa nhịp sống hiện đại, hang Én như một khoảng lặng của đất trời, nơi con người được chạm vào thiên nhiên nguyên sơ, cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình trước kỳ quan tạo hóa.

Vị trí hang Én trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Oxalis.