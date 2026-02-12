Trải nghiệm lọc tổng cao cấp cho biệt thự tại Thế Giới Lọc Tổng Flagship showroom

Thế Giới Lọc Tổng bắt tay các “ông lớn” phân phối lọc tổng cao cấp tại Việt Nam

Trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp, việc sở hữu một hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn (lọc tổng) trở thành nhu cầu thiết yếu. Vừa qua, Thế Giới Lọc Tổng vừa cho ra mắt Flagship showroom đầu tiên tại TPHCM, đồng thời đánh dấu cột mốc showroom trải nghiệm thứ 40 trên toàn quốc.

Thế Giới Lọc Tổng Flagship showroom tọa lạc tại 509 Lê Quang Định, phường Hạnh Thông, TPHCM (Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng).

Đây là showroom trải nghiệm công nghệ lọc nước hiện đại, có mức đầu tư hàng chúc tỷ đồng và cũng là showroom lớn nhất trong chuỗi bán lẻ của đơn vị. Showroom mới có quy mô lớn gần 1.200m2 bao gồm: khu trưng bày hạng sang dành cho chung cư cao cấp, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, khu xét nghiệm nước chuyên sâu và khu bảo hành sửa chữa.

Khách hàng, kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng tham quan tại showroom (Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng).

Trong ngày đầu ra mắt, Thế Giới Lọc Tổng Flagship showroom đã thu hút hàng nghìn lượt khách hàng, kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng đến tham quan trải nghiệm và mua sắm. Tại đây, khách hàng có thể tận mục sở thị nhiều giải pháp lọc nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà đến từ các thị trường khó tính hàng đầu thế giới như Mỹ, EU và Nhật Bản.

Ông Lê Thành Nhân, CEO Thế Giới Lọc Tổng, cho biết: "Việc bắt tay cùng các thương hiệu lớn như: Panasonic, Pentair, Fuji Smart, Barrier… là bước ngoặt quan trọng để chúng tôi hiện thực hóa sứ mệnh phủ xanh lọc tổng cao cấp tại Việt Nam.

Từ đây, một chuẩn mực sống mới chính thức được thiết lập, nơi nguồn nước tinh khiết chuẩn quốc tế hiện diện trong mọi sinh hoạt, đóng vai trò như tấm lá chắn vững chãi bảo vệ toàn diện sức khỏe gia đình và giữ gìn giá trị cho những không gian nội thất đẳng cấp”.

Khu trải nghiệm hệ thống lọc nước tổng chuẩn quốc tế cho penthouse, biệt thự và doanh nghiệp (Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng).

Giải pháp xử lý nước dựa trên nền tảng khoa học khắt khe

An toàn nguồn nước tại Việt Nam đang trở thành vấn đề cấp bách khi những số liệu thống kê mới nhất phản ánh một thực trạng đáng quan ngại. Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, khoảng 60% người dân chưa tiếp cận được nước sạch.

Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam có hơn 34% sử dụng nước giếng. Nhiều nguồn nước giếng kém chất lượng có nguy cơ cao bị nhiễm sắt, nhiễm phèn và và đặc biệt là Asen - nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nan y.

Ngay cả tại các đô thị lớn, chất lượng nước máy tại các khu dân cư cao tầng cũng đang ở mức báo động. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), gần 40% chung cư TPHCM chưa đạt chuẩn.

Trước bối cảnh đó, Thế Giới Lọc Tổng nỗ lực mang đến nhiều giải pháp xử lý nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tại đây, mọi mẫu nước của khách hàng đều được phân tích bởi đội ngũ chuyên gia. Mọi giải pháp xử lý nước đều dựa trên cơ sở khoa học giúp xác định đúng "bệnh" của nguồn nước.

Viện Digiwater cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm nước chuyên sâu miễn phí cho khách hàng (Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng).

Tại Thế Giới Lọc Tổng, khách hàng không chỉ được trực tiếp vận hành các thiết bị công nghệ cao mà còn có cơ hội kiểm chứng quy trình lọc chuyên sâu, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi độ tinh khiết của nước qua từng trụ lọc.

Hành trình gần 20 năm khẳng định vị thế chuyên gia trong lĩnh vực lọc nước

Thế Giới Lọc Tổng là một trong những đơn vị tiên phong mang đến thị trường Việt Nam nhiều giải pháp lọc nước tiên tiến trên thế giới. Trải qua gần 20 năm, doanh nghiệp đã xây dựng vị thế nhất định trên thị trường nhờ những giá trị độc bản trong lĩnh vực lọc nước.

Thế Giới Lọc Tổng đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế nghiên cứu và thử nghiệm hàng trăm giải pháp xử lý nước tại hàng triệu điểm ô nhiễm nguồn nước trên toàn quốc. Đội ngũ chuyên gia của Thế Giới Lọc Tổng đã xây dựng thành công bản đồ nguồn nước Việt Nam giúp ứng phó kịp thời với tình trạng ô nhiễm nguồn nước phức tạp ở từng địa phương.

Thế Giới Lọc Tổng là đối tác chiến lược của các tập đoàn quốc tế (Ảnh: Thế Giới Lọc Tổng).

Doanh nghiệp mang đến giải pháp chuyên sâu mang lại sự an tâm cao cho khách hàng: dịch vụ khảo sát thực địa và xét nghiệm nước tại gia miễn phí, vệ sinh đường ống - Digi Pipe Cleaning, khử trùng đường ống - Digi Pipe Protect, công nghệ phối cảnh lắp đặt AR, lắp ống nước chống tia UV bền bỉ, dịch vụ xét nghiệm nước định kỳ miễn phí tại Viện Digiwater, biệt đội phản ứng nhanh 24/7.

Thế Giới Lọc Tổng với hệ thống showroom trải nghiệm rộng khắp 3 miền.

