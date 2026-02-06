Robot mô phỏng sinh học đầu tiên có khả năng đi bộ giống con người đến 92%

Bước tiến của trí tuệ nhân tạo hiện thân

Thế giới vừa chứng kiến một bước đột phá đáng kinh ngạc trong lĩnh vực robot nhân hình khi công ty DroidUp chính thức ra mắt Moya, mẫu robot thông minh hiện thân được giới thiệu là phỏng sinh học toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Sự kiện diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng tranh luận sôi nổi về tương lai của sự tương tác giữa con người và máy móc.

Khác biệt hoàn toàn với những cỗ máy công nghiệp thô kệch hay các robot mang diện mạo hoạt hình thân thiện, Moya được thiết kế để mô phỏng gần như hoàn hảo một thực thể sống.

Sức mạnh cốt lõi của Moya nằm ở khái niệm trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) – một hệ thống không chỉ tồn tại dưới dạng thuật toán kỹ thuật số mà còn có khả năng nhận thức, suy luận và phản hồi trực tiếp trong môi trường vật lý.

Theo ghi nhận của South China Morning Post (SCMP), Moya sở hữu những khả năng gây kinh ngạc: từ việc mỉm cười, gật đầu cho đến duy trì giao tiếp bằng mắt một cách tự nhiên.

Đặc biệt, khả năng tái hiện các vi biểu cảm trên khuôn mặt đã đưa Moya vào nhóm những robot có diện mạo và hành vi giống con người nhất từng được phát triển.

Các kỹ sư tại DroidUp đã đầu tư tỉ mỉ để Moya đạt được tỷ lệ cơ thể lý tưởng của một người trưởng thành, với chiều cao 1,65m và trọng lượng khoảng 32kg.

Một chi tiết đáng chú ý là Moya có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức từ 32-36 độ C, nhằm tạo ra sự hiện diện sống động và gần gũi nhất khi con người tiếp xúc trực tiếp.

Robot giống người gây tranh luận vì quá chân thực

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất chính là dáng đi của robot, được công ty tuyên bố đạt độ chính xác lên tới 92% so với dáng đi tự nhiên của con người, đảm bảo sự ổn định và linh hoạt vượt trội.

Robot Moya ra mắt tại Thượng Hải, Trung Quốc, được DroidUp giới thiệu là robot thông minh hiện thân phỏng sinh học đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Interestingengineering).

Tuy nhiên, sự chân thực quá mức này cũng mang lại những phản ứng trái chiều từ dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, bên cạnh những lời khen ngợi về sự đột phá công nghệ, không ít người dùng bày tỏ cảm giác bất an.

Hiện tượng này được các chuyên gia gọi là "thung lũng kỳ lạ" (uncanny valley) - một trạng thái tâm lý mà con người cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi khi nhìn thấy những vật thể nhân tạo có diện mạo gần như hoàn hảo nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ tự nhiên tuyệt đối của con người.

Chuyển động của Moya, dù rất tinh vi, vẫn tạo ra một sự căng thẳng nhất định trong mắt người quan sát.

Theo một số báo cáo từ RoboHorizon, Moya được xây dựng trên nền tảng khung gầm mang tên "Walker 3". Robot sở hữu thiết kế mô-đun linh hoạt, cho phép nhà sản xuất hoặc người dùng tùy chỉnh lớp vỏ bên ngoài mà không cần can thiệp vào các linh kiện cơ khí bên dưới, mở ra khả năng cá nhân hóa cao cho các mục đích sử dụng khác nhau trong tương lai.

Thay vì hướng tới các nhiệm vụ công nghiệp nặng nhọc hay các màn trình diễn vận động tốc độ cao, DroidUp định vị Moya là một trợ thủ đắc lực trong các lĩnh vực yêu cầu sự tương tác cao như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các môi trường dịch vụ thương mại.

Sự hiện diện của một robot có khả năng hiểu biểu cảm và giao tiếp bằng mắt sẽ mang lại cảm giác dễ tiếp cận và tin cậy hơn trong các tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn và gắn kết.

Cận cảnh robot sinh học Moya và những biểu cảm giống người thật (Video: Zhuoyide Robot).

Theo dự kiến, Moya sẽ chính thức gia nhập thị trường vào cuối năm 2026. SCMP trích dẫn mức giá khởi điểm cho mẫu robot phỏng sinh học này vào khoảng 1,2 triệu Yên Nhật.

Dù các chi tiết cuối cùng về giá cả và khu vực phân phối vẫn chưa được DroidUp công bố chính thức, nhưng Moya chắc chắn đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc robot nhân dạng siêu thực.

Sự xuất hiện của Moya là minh chứng cho thấy nhân loại đang tiến gần hơn bao giờ hết tới kỷ nguyên mà những cỗ máy không chỉ làm việc cho chúng ta, mà còn có thể hiện diện bên cạnh chúng ta như những thực thể sống động thực thụ.