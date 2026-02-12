Elon Musk “bỏ rơi” Sao Hỏa, chuyển mục tiêu chinh phục Mặt Trăng

Elon Musk có thể chinh phục đồng thời cả Sao Hỏa và Mặt Trăng hay không? (Ảnh minh họa: AI).

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập, từng dự kiến phóng tàu không người lái lên Sao Hỏa trong năm nay. Tuy nhiên, Elon Musk mới đây cho biết hãng sẽ chuyển trọng tâm sang chinh phục Mặt Trăng, thay vì tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa người lên Sao Hỏa như trước.

“Đối với những ai chưa biết, SpaceX đã chuyển hướng trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng, vì chúng tôi có khả năng thực hiện điều đó trong vòng chưa đầy 10 năm, trong khi Sao Hỏa phải mất hơn 20 năm”, Elon Musk viết trên trang mạng xã hội X có hơn 234,4 triệu người theo dõi của mình.

Động thái của Elon Musk được xem là bất ngờ, khi vào năm ngoái, vị tỷ phú này khẳng định “SpaceX sẽ đi thẳng đến Sao Hỏa. Mặt Trăng là một sự xao nhãng”. Elon Musk cũng từng nhiều lần thể hiện tham vọng đưa con người đặt chân lên hành tinh đỏ.

Năm 2013, Musk thậm chí tuyên bố rằng “tôi muốn chết trên Sao Hỏa, dĩ nhiên không phải trong một vụ va chạm”, nhằm ám chỉ rằng Musk muốn chinh phục Sao Hỏa và sống trên đó cho đến lúc qua đời.

Giờ đây, Elon Musk khẳng định mục tiêu trước mắt của SpaceX sẽ là xây dựng một thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng, nhưng không giải thích rõ đây sẽ là kiểu thành phố như thế nào.

“Mặt Trăng sẽ thiết lập một chỗ đứng vững chắc bên ngoài Trái Đất, để bảo vệ sự sống nhân loại, chống lại nguy cơ của một thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra trên Trái Đất”, Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X.

Elon Musk cho biết, ngay cả khi xây dựng được căn cứ trên Mặt Trăng, các sứ mệnh khám phá Sao Hỏa vẫn phải xuất phát từ Trái Đất do hạn chế về nguồn cung nhiên liệu, thay vì phóng từ Mặt Trăng. Dù chuyển trọng tâm sang Mặt Trăng, ông khẳng định không từ bỏ tham vọng chinh phục Hành tinh Đỏ.

Năm 2021, NASA chọn SpaceX làm nhà thầu duy nhất cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến đưa người trở lại Mặt Trăng vào năm 2027. Sau đó, cơ quan này tiếp tục giao Artemis IV cho SpaceX, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, NASA bày tỏ lo ngại tiến độ phát triển tên lửa đẩy và tàu vũ trụ cho Artemis III có thể bị chậm, nên đã mời thêm Blue Origin của Jeff Bezos tham gia nhằm tăng cạnh tranh và giảm rủi ro.

Trước nguy cơ ảnh hưởng hợp đồng, SpaceX buộc phải dồn nguồn lực cho chương trình đưa người lên Mặt Trăng, thay vì phân tán cho nhiều dự án khác.

Công ty cũng được cho là chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2026. Giới phân tích dự đoán đợt IPO có thể mang về khoảng 50 tỷ USD. Theo các nguồn tin, Elon Musk đang thúc đẩy nhiều thay đổi chiến lược nhằm nâng định giá doanh nghiệp trước khi chào bán cổ phiếu.