Mỹ có thể đã từ bỏ ý định tấn công Iran

Đường phố Tehran (Ảnh: AFP).

“Mỹ đã hiểu sự cần thiết phải theo đuổi một hướng đi khác với Iran, thay vì một giải pháp quân sự”, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani trả lời phỏng vấn Al Jazeera.

Quan chức này cho biết Tehran không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào từ Washington trong các cuộc đàm phán tại Oman vào tuần trước. Ông cáo buộc Israel đang tìm cách cản trở các cuộc thương lượng giữa Iran và Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 đã tới thăm Nhà Trắng, hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng ông sẽ tiếp tục tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao với Iran, bất chấp sự hoài nghi trong nội bộ chính phủ của ông Netanyahu đối với các nỗ lực đàm phán của Washington.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông đã truyền đạt một thông điệp rõ ràng tới nhà lãnh đạo Israel, đồng thời cũng cho thấy kết quả các cuộc thảo luận vẫn chưa ngã ngũ.

“Không có điều gì mang tính quyết định được đạt được ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu có thể hoàn tất một thỏa thuận hay không. Nếu có thể, tôi đã cho Thủ tướng Netanyahu biết đó sẽ là lựa chọn ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem kết quả sẽ ra sao”, ông viết.

“Lần trước Iran quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu họ không đạt được thỏa thuận, và họ đã phải hứng chịu đòn Búa đêm. Điều đó không tốt đẹp gì với họ. Hy vọng lần này họ sẽ hợp lý và có trách nhiệm hơn”, ông Trump nói, đề cập đến chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái nhằm ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.

Đây là cuộc gặp lần thứ 7 giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Cuộc họp kéo dài khoảng 3 giờ và được mô tả là “rất tốt đẹp”.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ hành động quân sự nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như mối liên hệ giữa Iran với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Ông Trump đầu tuần này tuyên bố đang cân nhắc điều động biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông sau khi biên đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã đến đây.

Trong khi đó, Iran cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng, nhưng chỉ chấp nhận đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Tehran cũng cảnh báo sẽ đáp trả nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Washington quyết định tấn công Iran.