Khoa học phát hiện cách xác định cà phê nào có thể tốt hơn cho sức khỏe

Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên nền tảng khoa học arXiv đã sử dụng phương pháp điện hóa để phân tích đặc tính hóa học của đồ uống này, qua đó giúp làm rõ hơn vai trò của các hợp chất có thể liên quan đến lợi ích sức khỏe.

Nghiên cứu do Robin E. Bumbaugh, nghiên cứu sinh tiến sĩ Hóa học tại Đại học Oregon (Mỹ) cùng cộng sự thực hiện đã ứng dụng kỹ thuật voltammetry tuần hoàn, phương pháp đo dòng điện phát sinh trong các phản ứng hóa học, nhằm phân tích trực tiếp đặc tính hóa học của cà phê mà không cần quy trình xử lý mẫu phức tạp.

Kỹ thuật này cho phép các nhà khoa học đánh giá nhanh chóng và định lượng các yếu tố quan trọng như độ đậm, mức rang và thành phần hóa học của cà phê.

Cà phê: Kho hợp chất sinh học phức tạp

Một trong những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu cho thấy cà phê không chỉ đơn thuần là hỗn hợp chứa caffeine, mà là một hệ hóa học phức tạp với nhiều hợp chất hoạt tính sinh học.

Phân tích cho thấy cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học (Ảnh: Adobe Stock).

Theo nhóm tác giả, mức rang và độ đậm của cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần hóa học của đồ uống, qua đó quyết định đặc tính cảm quan cũng như tiềm năng sinh học của từng loại cà phê.

Nhiều bằng chứng trước đây cho thấy các hợp chất tự nhiên trong cà phê, như polyphenol, axit chlorogenic và các dẫn xuất chống oxy hóa, có thể tác động đến quá trình lão hóa cũng như nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Khi phương pháp điện hóa cho phép xác định chính xác sự khác biệt về thành phần hóa học giữa các loại cà phê, các nhà khoa học dễ dàng đánh giá loại cà phê nào có thể chứa hàm lượng hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe cao hơn.

Trước đây, độ đậm và mức rang của cà phê thường được xem là hai yếu tố gắn liền với nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy hai đặc tính này có thể được phân biệt rõ ràng thông qua phân tích điện hóa.

Cụ thể, các nhà khoa học ghi nhận rằng dòng điện xuất hiện trong phản ứng điện hóa có thể phản ánh trực tiếp độ đậm của cà phê, trong khi sự thay đổi tín hiệu sau nhiều chu kỳ đo có mối liên hệ chặt chẽ với mức rang.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng trước đây cho thấy mức rang có thể ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng các chất chống oxy hóa trong cà phê.

Cà phê rang nhẹ thường giữ lại lượng polyphenol cao hơn, trong khi rang đậm có thể tạo ra thêm những hợp chất mới với hoạt tính sinh học khác biệt.

Việc định lượng chính xác từng yếu tố này được xem là cơ sở quan trọng giúp các nhà khoa học đánh giá rõ hơn tác động sinh học của từng loại cà phê đối với sức khỏe.

Vai trò của hợp chất oxy hóa

Phân tích cho thấy các hợp chất sinh học trong cà phê có khả năng tham gia vào quá trình trung hòa gốc tự do, cơ chế nền tảng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Stress oxy hóa được xác định là yếu tố có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường và các rối loạn thoái hóa thần kinh.

Mặc dù nghiên cứu không trực tiếp đánh giá tác động sinh lý trên cơ thể người, việc làm rõ thành phần hóa học giúp các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực thần kinh và chuyển hóa.

Nhiều bằng chứng khoa học trước đây cho thấy caffeine cùng các hợp chất hoạt tính sinh học trong cà phê có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, góp phần cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê cũng được ghi nhận có tiềm năng bảo vệ tế bào thần kinh, đồng thời có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.