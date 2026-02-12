Bài tập rèn luyện trí não đơn giản giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây cho biết bài tập rèn luyện trí não đơn giản có thể giảm 25% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Có vô số trò chơi và ứng dụng rèn luyện trí não được cho là có thể chống lại sự suy giảm nhận thức, mặc dù có rất ít nghiên cứu dài hạn, chất lượng cao chứng minh hiệu quả của chúng.

Nghiên cứu mới này là một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên – được coi là tiêu chuẩn vàng trong nghiên cứu y học – bắt đầu tuyển chọn người tham gia vào cuối những năm 1990.

Hơn 2.800 người từ 65 tuổi trở lên được chia ngẫu nhiên vào một trong ba loại hình rèn luyện trí não khác nhau - tốc độ, trí nhớ hoặc khả năng suy luận - hoặc thuộc nhóm đối chứng.

Hiện có rất ít nghiên cứu dài hạn về hiệu quả của các ứng dụng luyện tập trí não (ảnh: StockLite/Canva).

Đầu tiên, những người tham gia thực hiện một buổi huấn luyện kéo dài một giờ, hai lần một tuần, trong năm tuần. Một và ba năm sau, họ thực hiện thêm bốn buổi huấn luyện bổ sung. Tổng cộng, họ có chưa đến 24 giờ huấn luyện.

Trong các cuộc theo dõi sau 5, 10 và gần đây nhất là 20 năm, việc luyện tập tốc độ luôn "mang lại lợi ích vượt trội", đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Marilyn Albert ở Trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ, cho biết.

Sau hai thập kỷ, hồ sơ theo dõi của nghiên cứu cho thấy những người tham gia luyện tập tốc độ và các buổi tăng cường có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ giảm 25%.

Hai loại hình luyện tập còn lại không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

"Lần đầu tiên, đây là một nghiên cứu tiêu chuẩn vàng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì có thể làm để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ", Giáo sư Albert nói.

Tuy nhiên, bà Rachel Richardson, một nhà nghiên cứu tại Cochrane Collaboration (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thu thập và đánh giá các thông tin y khoa) không tham gia vào nghiên cứu này, cảnh báo rằng "mặc dù có ý nghĩa thống kê, kết quả có thể không ấn tượng bằng mức giảm 25 %".

Điều này một phần là do sai số "dao động từ mức giảm 41% đến chỉ 5%", bà nói.

Bà cũng cho biết thêm rằng nghiên cứu đã loại trừ những người có các vấn đề về thị lực hoặc thính lực, điều đó có nghĩa là nó có thể không hoàn toàn mang tính đại diện.

Baptiste Leurent, một chuyên gia về thống kê y học tại Trường Đại học London, Anh, cho biết nghiên cứu này có "những hạn chế đáng kể".

"Mặc dù một phân tích nhóm nhỏ đã cho ra kết quả có ý nghĩa thống kê, nhưng phát hiện đơn lẻ này thường không được coi là bằng chứng đủ mạnh để chứng minh hiệu quả của biện pháp can thiệp", ông nói.

"Cần nghiên cứu thêm để xác định liệu việc luyện tập nhận thức có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hay không."

"Kết nối trong não bộ"

Bài tập luyện tốc độ bao gồm việc nhấp chuột vào các ô tô và biển báo giao thông xuất hiện ở các khu vực khác nhau trên màn hình máy tính.

Giáo sư Albert cho biết các nhà nghiên cứu không biết tại sao bài tập cụ thể này lại có vẻ hiệu quả hơn.

"Chúng tôi cho rằng việc luyện tập này đã tác động đến điều gì đó về sự kết nối trong não bộ," bà nói.

Việc luyện tập tốc độ dường như ảnh hưởng đến khả năng kết nối của não bộ theo một cách nào đó (ảnh: Sumali Ibnu Chamid/Alemedia.id/Canva).

Giáo sư Albert cho biết việc khám phá ra cơ chế chính xác tại sao luyện tập tốc độ lại hiệu quả có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển một bài tập mới, hiệu quả hơn trong tương lai.

Theo bà, kết quả này chỉ áp dụng cho bài tập cụ thể này và không thể cho thấy bất cứ điều gì có ý nghĩa đối với các trò chơi rèn luyện trí não khác. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng con số 25% là “vô cùng quan trọng”.

Nếu có thể giảm được 25% tình trạng sa sút trí tuệ hoặc 25% số người mắc chứng này thì mỗi quốc gia có thể tiết kiệm hàng cả trăm tỷ đô-la chi phí chăm sóc y tế.