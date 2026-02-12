Vụ nhà dân nghiêng ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, vẫn hỗ trợ

Liên quan phản ánh nhà dân nứt, nghiêng gần hai dự án chung cư tại TPHCM , UBND phường Dĩ An cho biết, vụ việc thuộc lĩnh vực tranh chấp dân sự và đã hướng dẫn các hộ dân liên hệ tòa án để được giải quyết theo quy định.

UBND phường Dĩ An đã ban hành văn bản đề nghị ông Lê Văn Tài và ông Lê Duy Linh liên hệ TAND khu vực để thực hiện thủ tục khởi kiện.

Chung cư Bcons Polaris đã hoàn thiện và chung cư Picity Sky Park vẫn đang thi công (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tài, ông Linh và anh Cao Thanh Hoàng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để nộp lên tòa án.

Nhà thầu viện dẫn đặc điểm địa chất khu vực

Trước đó, ngày 18/9/2025, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của anh Cao Thanh Hoàng (ngụ đường số 4, khu phố Bình Đường 2), UBND phường Dĩ An đã mời anh Hoàng cùng đại diện Công ty cổ phần Khách sạn đầu tư Kim Sơn (chủ đầu tư dự án Picity Sky Park) và Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1 (DECOFI - đơn vị thi công) đến làm việc.

Biên bản ghi nhận hiện trạng cho thấy căn nhà của anh Hoàng có các vết nứt tại tầng 1, 2 và 3.

Anh Hoàng đề nghị các bên xác định nguyên nhân khiến nhà bị nghiêng và đưa ra phương án giải quyết, thời gian khắc phục là 1 tháng kể từ ngày 18/9/2025.

Ông Huỳnh Thanh Thái, đại diện nhà thầu, cho biết sẽ khảo sát và tiến hành quan trắc chuyển vị để đánh giá nguyên nhân, sau đó mới xác định trách nhiệm nếu thuộc phạm vi của đơn vị.

Tường nhà anh Hoàng loang lổ các vết bong, nứt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngày 7/11/2025, DECOFI cung cấp kết quả quan trắc 5 chu kỳ (mỗi chu kỳ khoảng một tuần). Theo đơn vị này, các giá trị đo đạc nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và chưa ghi nhận hiện tượng nghiêng bất thường.

Trong công văn gửi UBND phường và anh Hoàng, DECOFI dẫn đặc điểm địa chất khu vực TP Dĩ An - TPHCM có nền đất yếu, tình trạng lún tự nhiên 1-5cm/năm đối với nhà dân có móng nông là phổ biến và có thể diễn ra độc lập với hoạt động thi công lân cận.

Từ đó, đơn vị thi công cho rằng chưa đủ cơ sở kỹ thuật để kết luận nguyên nhân nứt, nghiêng nhà dân xuất phát từ quá trình thi công dự án.

Tuy nhiên, DECOFI vẫn đề xuất hỗ trợ sửa chữa các vết nứt, bong tróc theo biện pháp kỹ thuật phù hợp. Công văn nêu rõ việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, không xem là bồi thường thiệt hại.

Tường nhà anh Hoàng tách rời tường của căn nhà bên cạnh, và có dấu hiệu nghiêng về một bên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đề nghị miễn trừ trách nhiệm

Đến ngày 4/12/2025, DECOFI tiếp tục gửi công văn lần 2. Lần này, DECOFI đưa ra 2 phương án hỗ trợ, phương án thứ nhất là đơn vị thi công sẽ sửa chữa các vết nứt và bong tróc tại nhà của anh Hoàng theo biện pháp kỹ thuật phù hợp.

Phương án thứ hai là DECOFI sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng để anh Hoàng tự sửa chữa. Đơn vị thi công cũng yêu cầu anh Hoàng sau khi nhận hỗ trợ phải thống nhất ký biên bản miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trước - trong - sau quá trình thi công.

Trao đổi với Dân trí, anh Hoàng bày tỏ sự không hài lòng khi nhà thầu thi công dẫn nguyên nhân TP Dĩ An có nền đất yếu, lún tự nhiên 1-5cm/năm.

“Tôi sống ở đây từ nhỏ nên biết rõ đặc điểm nền đất, nếu nói nhà của tôi bị lún do nền đất khu vực này yếu, vậy tại sao các căn nhà khác không bị. Ngoài ra, nhà tôi có đóng cọc rất chắc chắn, tôi sống bao nhiêu năm không có vấn đề gì, họ đến thi công là nhà bị nứt và nghiêng”, anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, sau khi căn nhà bị hư hỏng, anh đã liên hệ “thần đèn” và một số đơn vị thi công đến để khảo sát, nghiên cứu. Tất cả các đơn vị này đều khẳng định căn nhà của anh Hoàng phải gia cố lại phần móng, xây thêm cột nhà và nâng nhà thẳng đứng để đảm bảo an toàn.

Do đó, anh Hoàng cho rằng những phương án hỗ trợ mà DECOFI đưa ra là không phù hợp.

Ngày 28/1, phóng viên Dân trí liên hệ Công ty cổ phần Khách sạn đầu tư Kim Sơn và Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1 (DECOFI) để tìm hiểu thông tin, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, anh Cao Thanh Hoàng cho biết, cách đây vài ngày, anh Hoàng và đại diện của chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiếp tục có buổi gặp mặt thương lượng, đưa ra mức giá hỗ trợ và đã đi đến thống nhất. Theo anh Hoàng, đến ngày 10/3 thì việc hỗ trợ được thực hiện.

Không thừa nhận trách nhiệm, nhưng vẫn hỗ trợ

Đối với phản ánh của ông Lê Văn Tài và ông Lê Duy Linh liên quan đến dự án Bcons Polaris, ngày 22/12/2025, UBND phường Dĩ An đã mời các bên làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Tài đề nghị hỗ trợ 180 triệu đồng để sửa chữa nhà; ông Linh đề nghị được sửa chữa hoặc nhận hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đại diện Công ty cổ phần BĐS Bcons PS cho rằng việc hư hỏng không xuất phát từ hoạt động thi công dự án, nhưng vẫn đồng ý hỗ trợ sửa chữa các vị trí bị ảnh hưởng.

Nền nhà của ông Tài trồi lún tạo độ chênh lệch khoảng 3cm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với nhà ông Tài, chủ đầu tư đề xuất hai phương án: trực tiếp thay thế khoảng 130 viên gạch bị hư và xử lý các vết nứt tường; hoặc chủ nhà tự mua gạch theo ý muốn, doanh nghiệp hỗ trợ thi công.

Đối với nhà ông Linh, công ty đồng ý sửa chữa các vị trí bị ảnh hưởng và bảo hành trong thời gian một năm.

Ông Tài cho rằng phương án chỉ thay thế một phần gạch không đảm bảo tính đồng bộ, bởi nền nhà đã có hiện tượng trồi lún, cần xử lý tổng thể trước khi lát lại.

Theo UBND phường Dĩ An, do các bên chưa đạt được sự thống nhất về nguyên nhân và mức bồi thường, vụ việc được xác định là tranh chấp dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Các hộ dân cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi kiện theo quy định.