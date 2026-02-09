NASA sẽ cho phép phi hành gia mang smartphone lên không gian

Các phi hành gia có thể mang smartphone bên mình để có thể nhanh chóng chụp lại các khoảnh khắc ấn tượng ngoài không gian (Ảnh minh họa: Getty).

Các hình ảnh chụp phi hành gia của NASA làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoặc các hình ảnh địa cầu nhìn từ ISS… mà bạn thường thấy đều được chụp bằng những loại máy ảnh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, giờ đây các nhà du hành vũ trụ có thể dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ của mình ngoài không gian, khi NASA vừa thay đổi quy định, cho phép phi hành đoàn mang theo smartphone trong các chuyến bay lên vũ trụ.

Theo NASA, điều này sẽ “giúp các phi hành gia dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt để chia sẻ hình ảnh, video với gia đình và truyền cảm hứng cho cả thế giới”.

Quy định mới này sẽ bắt đầu được áp dụng với các thành viên trong phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-12 (dự kiến phóng tàu vào ngày 11/2, đưa 4 phi hành gia lên ISS) và sứ mệnh Artemis II (dự kiến phóng tàu vào tháng 3, đưa 4 phi hành gia bay xung quanh Mặt Trăng).

“Chúng tôi đang thách thức các quy trình lâu đời. Sự thay đổi này sẽ phục vụ tốt hơn cho NASA khi thực hiện các nghiên cứu có giá trị cao trên quỹ đạo và bề mặt Mặt Trăng. Đây là một bước đi nhỏ nhưng đúng hướng”, Tổng Giám đốc NASA Jared Isaacman bình luận.

Vì sao trước đây smartphone không được phép đưa lên tàu vũ trụ?

Kể từ những năm 1970, NASA cho phép các phi hành gia mang máy ảnh chuyên nghiệp lên tàu vũ trụ trong các sứ mệnh khám phá không gian. Điều này giúp phi hành gia chụp được những hình ảnh ấn tượng từ trên vũ trụ.

Dù smartphone có camera ngày càng được nâng cấp và chất lượng ảnh chụp tiệm cận các loại máy ảnh cao cấp, thiết bị nhỏ gọn này vẫn không được phép mang lên tàu vũ trụ để thay thế máy ảnh chuyên nghiệp.

Sở dĩ có điều này vì các loại smartphone có thể bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi bức xạ vũ trụ, đặc biệt các loại tia bức xạ tỏa ra từ Mặt Trời.

Các loại sóng phát ra từ smartphone cũng có thể gây nhiễu cho hệ thống điện tử quan trọng của tàu vũ trụ, như hệ thống điều hướng, liên lạc, dẫn đường… nguy cơ gây ra sự cố nghiêm trọng.

Pin lithium-ion trên smartphone cũng bị đánh giá là kém ổn định, có nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sử dụng. Điều này cực kỳ nguy hiểm trong môi trường kín và giàu oxy của tàu vũ trụ.

NASA hiện chưa chỉ rõ loại smartphone nào đáp ứng được tiêu chuẩn cho các chuyến bay ra ngoài không gian. Các thiết bị điện tử phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng các yêu cầu phức tạp của NASA, trước khi được phê duyệt để đưa lên tàu vũ trụ.