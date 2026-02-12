Danh hiệu Anh hùng lao động của Viettel Campuchia: Sự công nhận cho khát vọng phụng sự

Thành quả từ nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ

Vừa qua, Metfone đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Việt Nam. Đây là một phần thưởng mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên.

Theo ông Cao Mạnh Đức - Tổng giám đốc Metfone: “Đây không phải là danh xưng cá nhân, mà là sự đền đáp cho 17 năm mà chúng tôi cùng đổ mồ hôi trên những cánh rừng, đỉnh núi”.

Khát vọng phụng sự người dân Campuchia được Metfone kiên trì theo đuổi nhiều năm (Ảnh: Lê Kiên).

Danh hiệu này là thành quả của 20 năm hiện diện, bao gồm 3 năm xây hạ tầng và 17 năm kinh doanh, khi những người lính Viettel đã cùng các đồng nghiệp bản địa “đổ mồ hôi trên những cánh rừng, đỉnh núi”.

Với Chính phủ Campuchia, đây là minh chứng sống động cho mô hình đầu tư bằng sự tử tế khi Metfone đã xây dựng thành công hạ tầng viễn thông quốc gia, đem lại hạnh phúc cho người dân sở tại.

Tính đến nay, Metfone đã kiến tạo một mạng lưới viễn thông với hơn 6.000 trạm phát sóng và gần 40.000km cáp quang, phủ sóng tới gần 100% dân số. Quan trọng hơn cả những con số kỹ thuật, doanh nghiệp này đã tạo việc làm ổn định cho 3.000 lao động, trong đó nhân sự bản địa chiếm tới 98%.

Năm 2025 được đánh giá là năm có kết quả kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây của Metfone. Trong năm 2025, đóng góp ngân sách của Metfone cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đạt mốc trên 180 triệu USD. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã dành hơn 100 triệu USD cho các hoạt động an sinh xã hội.

Chiến lược Techco và tham vọng dẫn dắt nền kinh tế số

Khi thị trường viễn thông dần bão hòa, Metfone đã thực hiện một bước chuyển mình chiến lược: từ một nhà cung cấp viễn thông (Telco) sang tập đoàn công nghệ (Techco). Dù hành trình chuyển đổi số tại Campuchia còn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng và tập quán, Metfone đang nỗ lực đóng vai trò “người dẫn dắt”.

Trong nội bộ, công ty đang số hóa nhanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động cốt lõi. Ra bên ngoài, Metfone tập trung giải quyết bài toán chuyển đổi số cho các bộ ngành trọng điểm như y tế và giáo dục.

Thành quả nổi bật nhất chính là Hệ sinh thái quản lý giáo dục (SIS). Đến nay, SIS đã kết nối hàng trăm trường học với hàng chục nghìn giáo viên và học sinh, nhận được sự đánh giá rất cao từ Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia. Hiện tại, Chính phủ nước bạn đang hoàn thiện văn bản quy định đưa SIS trở thành nền tảng bắt buộc triển khai trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Metfone cũng đang chuẩn bị một cuộc bứt phá với công nghệ 5G. Tận dụng kinh nghiệm từ hơn 20.000 trạm 5G của Viettel tại Việt Nam, Metfone đã hoàn tất triển khai hạ tầng 5G tại toàn bộ 25/25 tỉnh, thành phố của Campuchia.

Trong khi các đối thủ chỉ tập trung vào các đô thị lớn như Phnom Penh, Metfone vẫn kiên định với triết lý mang công nghệ tốt nhất đến cả vùng sâu, vùng xa. Tốc độ 5G của Metfone hiện cũng được đánh giá là tốt nhất tại Campuchia, sẵn sàng thương mại hóa chính thức khi được phép.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ số, Metfone đang lấn sân sang mảng logistics với dịch vụ Metfone Express, dự kiến khai trương vào năm 2026. Hợp tác cùng Viettel Post, Metfone kỳ vọng sẽ xây dựng một hạ tầng logistics hiện đại, giúp giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Campuchia.

Metfone chuyển mình từ một nhà cung cấp viễn thông (Telco) sang tập đoàn công nghệ (Techco) (Ảnh: Lê Kiên).

"Bộ gen" người lính và khát vọng phụng sự

Điều tạo nên sức mạnh đặc biệt của Metfone chính là văn hóa doanh nghiệp độc đáo - nơi “bộ gen” của người lính Viettel với sự tử tế, quyết liệt và kết nối thấm dần qua từng ngày, qua từng thế hệ nhân sự Metfone.

“Bản chất của văn hóa là sự thấu hiểu, tử tế và trách nhiệm. Khi mình đến với họ bằng sự tử tế, mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người, thì sẽ nhận lại được tình cảm và sự đón nhận của người dân sở tại”, ông Cao Mạnh Đức nói.

Đối với vị CEO, hành trình của Metfone không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một sứ mệnh ngoại giao, quốc phòng quan trọng và nhận được sự ghi nhận của các vị lãnh đạo cao nhất nước bạn.

Nhìn về tương lai, sứ mệnh của thế hệ Metfone tiếp theo là tiếp tục duy trì “bộ gen” với lòng tử tế, khát vọng phụng sự và tinh thần học hỏi không ngừng. Trong giai đoạn chuyển dịch sang Techco đầy thách thức, sự sắc bén và khả năng cập nhật công nghệ mới sẽ là chìa khóa để Metfone viết tiếp hành trình trên đất nước Chùa Tháp.