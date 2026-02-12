Sắm Tết thông minh để thảnh thơi tận hưởng trọn niềm vui ngày xuân

Tết đủ đầy mà không tốn kém

Chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị Tết, chị Thu Huyền (29 tuổi, TPHCM) cho biết, bí quyết của chị để có cái Tết đủ đầy mà tiết kiệm chính là theo dõi và tận dụng các chương trình khuyến mại.

“Nhiều người vẫn nghĩ mua sắm tại các siêu thị lớn thì giá sẽ cao, nhưng thực tế, nếu chịu khó ‘săn sale’, mình vẫn mua được hàng chất lượng với mức giá rất hợp lý”, chị Huyền nói.

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm Tết của khách hàng càng tăng cao (Ảnh: Lotte Mart).

Nhiều năm nay, chị Huyền lựa chọn mua sắm tại siêu thị Lotte Mart. Theo chị, vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là Tết Nguyên đán, Lotte Mart thường triển khai nhiều chương trình khuyến mại quy mô lớn, giảm giá sâu trên nhiều ngành hàng thiết yếu, giúp người tiêu dùng dễ dàng cân đối chi tiêu mà vẫn sắm Tết đủ đầy.

Chương trình “Mã đáo khai xuân” đang được Lotte Mart triển khai từ nay đến ngày 16/2, với nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 50%, áp dụng cho nhiều ngành hàng phục vụ Tết. Chương trình là giải pháp giúp các gia đình vẫn chuẩn bị Tết đủ đầy trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Đa dạng các mặt hàng đặc trưng Tết được giảm giá đến 50% (Ảnh: Lotte Mart).

Trong suốt thời gian này, các mặt hàng phục vụ Tết tại Lotte Mart được bày bán đa dạng, từ mâm ngũ quả, bánh chưng, chả lụa, dưa hành, mứt, bánh kẹo đến các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Nhiều mặt hàng giảm giá sâu như chả lụa bì ớt xiêm xanh Feedy 180g và chả lụa G 500g giảm đến 48%, các sản phẩm đồ khô thuộc thương hiệu riêng Choice L giảm đến 40%. Nhiều mặt hàng bánh kẹo trong nước và nhập khẩu, đồ uống có ưu đãi lên tới 54%.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây phục vụ mâm cơm ngày Tết cũng giảm giá hấp dẫn, lên đến 35%. Nhiều sản phẩm thịt tươi được áp dụng giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp bữa cơm ngày Tết trọn niềm vui cho cả gia đình.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống phục vụ mâm cơm ngày Tết cũng được ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: Lotte Mart).

Bên cạnh đó, các ngành hàng gia dụng, đồ bếp, vật phẩm trang trí Tết, sản phẩm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cơ thể… cũng đồng loạt giảm đến 50%, giúp không gian ngày Tết thêm tươi mới, rộn ràng mà rất tiết kiệm.

Với quà biếu Tết, Lotte Mart mang đến giải pháp quà tặng với đa dạng mẫu mã, phân khúc giá, đang có mức giảm lên đến 34%, ưu đãi mua 10 tặng 1, giúp việc biếu tặng trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

Tết tiện lợi để thảnh thơi tận hưởng niềm vui

Không chỉ tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình trẻ và người nội trợ hiện đại còn ưu tiên yếu tố tiện lợi trong mua sắm Tết, với mong muốn vẫn giữ trọn các nghi lễ và bữa cơm sum vầy truyền thống mà không phải tất bật chạy nhiều nơi.

Theo chị Huyền, một trong những điểm cộng lớn của Lotte Mart là đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu Tết chỉ trong một điểm đến. “Thay vì phải đi chợ nhiều ngày, tôi chỉ cần đến siêu thị là có thể mua đủ từ thực phẩm, quà biếu đến đồ trang trí”, chị chia sẻ.

Điều khiến chị Huyền rất tâm đắc là Tết năm nay, Lotte Mart còn cung cấp mâm cơm Tết chế biến sẵn. Mâm cỗ 9 món Tết Sum Vầy giá 569.000 đồng gồm cơm trắng, gà thả vườn hấp nguyên con, thịt kho trứng, canh măng giò heo, kiệu chua, cải sậy chua ngọt, chả lụa, chả giò và xôi gấc. Ngoài ra, mâm ngũ quả ngày Tết cũng được chuẩn bị sẵn với trái cây tươi, mẫu mã đẹp, tiện lợi cho người mua.

Mâm cỗ là giải pháp chuẩn bị Tết dành cho đối tượng khách hàng bận rộn (Ảnh: Lotte Mart).

“Thực sự Lotte Mart là cứu cánh cho một người không quá giỏi nữ công gia chánh như tôi nhưng lại muốn thảnh thơi tận hưởng Tết sau một năm làm việc vất vả”, chị Huyền chia sẻ.

Giữa nhịp mua sắm tất bật những ngày cận Tết, Lotte Mart Online còn giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian với dịch vụ giao hàng tiện lợi. Chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng mang đến giải pháp sắm Tết tiện lợi với các gia đình bận rộn.

Tiết kiệm hơn khi trở thành khách hàng thành viên

Một trong những bí quyết giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn khi mua sắm tại Lotte Mart là đăng ký trở thành khách hàng thành viên.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại chung, khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền, có mức giảm giá lên đến 50% cho các mặt hàng đồ dùng và thực phẩm, với các chương trình “Giá cực sốc”, “Siêu Coupon siêu rẻ”... và ưu đãi tặng phiếu ưu đãi hấp dẫn.

Với nhiều giải pháp mua sắm tiện lợi cùng ưu đãi thiết thực, Lotte Mart đồng hành cùng người tiêu dùng hướng đến một mùa “Tết đủ đầy - Tết sum vầy - Tết tiện lợi - Tết xanh”. Khi chi phí và thời gian được tối ưu, Tết vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn, mở ra nhiều khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn cho các gia đình trong đời sống hiện đại.