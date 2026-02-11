Thợ săn vật lộn để tiêu diệt trăn khổng lồ nặng gần 100kg

Gia đình Carl Jackson chụp cùng con trăn Miến Điện mà cả nhà đã hợp sức để tiêu diệt (Ảnh: Carl Jackson).

Carl Jackson, 43 tuổi, một thợ săn trăn Miến Điện chuyên nghiệp, làm việc tại Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida (FWC), trong khi đang truy lùng trăn Miến Điện tại Công viên Quốc gia Everglades (bang Florida), đã gặp phải tình huống thót tim khi bị một con trăn cỡ lớn quấn chặt vào chân và kéo lê một quãng hơn 5m trên mặt đất.

“Cảm giác như đang cưỡi ngựa một cách chậm rãi. Thật điên rồ”, Carl Jackson chia sẻ lại cảm giác khi bị con trăn cỡ lớn kéo lê.

May mắn vào thời điểm này, Carl Jackson không đi một mình. Khi thấy ông bị con trăn quấn chặt và kéo lê trên mặt đất, Tasha, vợ của Carl, cùng con trai Ryker Young (20 tuổi) và con gái Jazzlyn Bateman (16 tuổi) đã nhanh chóng lao đến để giúp đỡ.

Đây là lần đầu tiên vợ và 2 con của Carl Jackson theo chân ông đi săn trăn Miến Điện. Cả gia đình đã phải vật lộn để gỡ con trăn cỡ lớn ra khỏi chân của Carl, trước khi chính tay Carl khống chế con vật hung dữ.

Con trăn sau đó được xác định là một cá thể trăn Miến Điện cái, nặng 92kg và dài 5,1m. Khi bị tiêu diệt, con trăn này đang mang trong cơ thể 200 quả trứng.

“Đây là một điều có ý nghĩa vì tôi đã tiêu diệt được hơn 200 con vật có khả năng ăn thịt hươu, cá sấu và các loài động vật bản địa”, Carl Jackson nói về thành tích mà gia đình ông vừa đạt được.

"Để đạt được kích thước như vậy, con trăn Miến Điện này đã ăn rất nhiều động vật bản địa. Thật mừng vì con vật đã bị bắt giữ và không thể tiếp tục ăn thịt động vật hoang dã của chúng tôi thêm nữa", Carl Jackson chia sẻ thêm.

Carl Jackson vật lộn để khống chế con trăn cỡ lớn (Video: Carl Jackson).

Con trăn mà gia đình Carl Jackson vừa tiêu diệt là cá thể trăn Miến Điện lớn thứ 2 được tìm thấy tại bang Florida. Trước đó, con trăn Miến Điện nặng nhất được tìm thấy tại bang Florida vào năm 2022, nặng 97,5kg, dài 5,5m. Con trăn cũng đã bị các thợ săn giết chết.

Ngoài con trăn cái cỡ lớn này, trong chuyến đi săn tại Everglades, gia đình của Carl Jackson còn tiêu diệt được một con trăn Miến Điện đực dài 3m.

Cuộc chiến chống lại trăn Miến Điện tại Florida

Trăn Miến Điện (còn gọi là trăn mốc) là loài trăn có nguồn gốc từ Đông Nam Á và là loài xâm lấn gây hại tại bang Florida. Đây là một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình 5,5m và cân nặng từ 90 lên đến 190kg (trong điều kiện nuôi nhốt).

Dù có kích thước to lớn, trăn Miến Điện lại rất khó bị phát hiện, khiến các nhà sinh vật học không thể xác định số lượng cụ thể loài trăn này tại Florida. Một báo cáo của Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ công bố vào năm 2023 cho biết đã có hơn 10.000 con trăn Miến Điện bị bắt tại bang Florida trong vòng 5 năm.

Trăn Miến Điện đang ăn thịt con mồi cỡ lớn. Sự xuất hiện của loài trăn này đe dọa các loài động vật bản địa tại Florida (Ảnh: Fox News).

Các nhà khoa học không thể xác định được nguồn gốc xuất xứ của trăn Miến Điện tại bang Florida, nhưng vào những năm 70 của thế kỷ trước, loài trăn này được nuôi một cách phổ biến tại Florida để làm thú cưng. Nhiều khả năng những người nuôi đã thả trăn ra ngoài môi trường, khiến nó trở thành loài xâm lấn.

Trăn Miến Điện sinh sôi rất nhanh, là loài ăn tạp và đứng đầu chuỗi thức ăn, khiến loài trăn này nhanh chóng trở thành mối đe dọa cho động vật hoang dã bản địa.

Chính quyền Florida đã cho phép người dân săn bắt, thậm chí treo thưởng để tiêu diệt trăn Miến Điện nhằm giảm số lượng của loài động vật này. Nhiều người đã trở thành thợ săn trăn chuyên nghiệp. Dù vậy, những nỗ lực này vẫn chưa thể làm giảm số lượng trăn Miến Điện tại Florida.