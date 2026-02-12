SJ Group thuê tư vấn hàng đầu thế giới quy hoạch Vista Nam An Khánh giai đoạn 2

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dự án, từ khu đô thị thấp tầng sang mô hình đại đô thị tích hợp đa chức năng.

SJ Group thuê SOM rà soát lại toàn bộ dự án, lập ý tưởng điều chỉnh quy hoạch toàn khu Nam An Khánh và quy hoạch phần mở rộng giai đoạn 2. Song song đó, đơn vị này trực tiếp thiết kế pre-concept (ý tưởng ban đầu) cho tổ hợp cao tầng tại các ô đất CT3, CT4 và HH5.

Bài toán SJ Group đặt ra cho SOM là kiến tạo một cấu trúc đô thị mạch lạc, tối ưu hóa lợi thế từ hai nhà ga tuyến Metro số 5, hướng tới mô hình đô thị TOD (Transit Oriented Development) hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Phối cảnh dự án Vista Nam An Khánh quy mô hơn 234ha tại phía Tây Hà Nội (Ảnh: SJ Group).

SOM - Tên tuổi đứng sau những biểu tượng kiến trúc toàn cầu

Với bề dày lịch sử từ năm 1936, SOM là đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới, đứng sau các siêu công trình mang tính biểu tượng như Burj Khalifa (Dubai), One World Trade Center (New York), Guoco Tower (Singapore), One Bangkok (Thái Lan)...

Không chỉ định hình các biểu tượng kiến trúc, các dự án của SOM được thiết kế theo định hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, hướng tới các tiêu chuẩn và chứng chỉ xanh. SOM theo đuổi sự chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế, tạo nên những không gian khác biệt nhưng hài hòa và dễ dàng tận hưởng.

Burj Khalifa - Tòa nhà cao nhất thế giới do SOM thiết kế (Ảnh: SOM).

Tư duy thiết kế và quy hoạch của SOM nhất quán với triết lý khai mở giá trị vùng đất (unlock the value of a place), được hiện thực hóa thông qua quy hoạch tổng thể và kết nối hạ tầng.

Canary Wharf (London) là minh chứng điển hình. Từ một khu cảng cũ nát, SOM đã quy hoạch lại dựa trên các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm, biến nơi đây thành trung tâm tài chính sầm uất đối trọng với khu The City. Tại Việt Nam, SOM cũng từng để lại dấu ấn với quy hoạch khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TPHCM) - hình mẫu về sự đồng bộ và phát triển bền vững.

Kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu bối cảnh Việt Nam là lý do SJ Group chọn SOM để giải bài toán quy hoạch phức hợp, dài hạn cho Vista Nam An Khánh.

Rà soát quy hoạch tổng thể, khai thác lợi thế metro

Trong bối cảnh các phân khu thấp tầng tại Vista Nam An Khánh đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định, nhiệm vụ của SOM là rà soát lại cấu trúc tổng thể, đồng thời quy hoạch mới cho phần mở rộng giai đoạn 2 để đảm bảo tính kết nối và đồng bộ.

Song song đó, SOM trực tiếp thiết kế pre-concept cho cụm cao tầng tại CT3, CT4 và HH5, được định vị là trung tâm sinh hoạt và dịch vụ của toàn dự án. Các tổ hợp này phát triển theo mô hình tích hợp (mixed-use), kết hợp chức năng ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng, nhằm hình thành không gian đô thị có khả năng vận hành liên tục.

Với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới hơn 341.000m2 và chiều cao tối đa 40 tầng, cụm công trình này được định vị trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội, bổ sung mảnh ghép tiện ích cao cấp còn thiếu cho toàn khu vực.

Riêng tòa tháp hỗn hợp HH5 được thiết kế với mật độ sàn thương mại - dịch vụ lên tới hơn 52.000 m², kết hợp cùng hơn 78.000m² sàn căn hộ cao cấp. Hai cụm CT3 và CT4 cũng đóng góp hơn 200.000m² tổng diện tích sàn xây dựng, tạo nên quần thể cao tầng hiện đại và đồng bộ.

Ban lãnh đạo SJ Group và SOM trao đổi về định hướng quy hoạch dự án (Ảnh: SJ Group).

Trọng tâm của lần điều chỉnh này là chiến lược TOD, tận dụng tối đa lợi thế 2 nhà ga Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) nằm ngay dự án. Với kinh nghiệm triển khai các dự án gắn với metro, SOM sẽ quy hoạch lại không gian, luồng giao thông và mật độ xây dựng quanh các ga tàu. Cách tiếp cận này vừa giúp gia tăng giá trị bất động sản, vừa giải tỏa áp lực hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ông Trần Như Trung - Tổng giám đốc SJ Group ký kết hợp tác với bà Xuan Fu - Giám đốc điều hành SOM văn phòng Chicago (Ảnh: SJ Group).

Tầm nhìn mới về đô thị xanh và hiện đại, lấy con người làm trung tâm

Vista Nam An Khánh vốn được biết đến là một khu đô thị thấp tầng xanh, yên tĩnh và đáng sống. Với sự tham gia của SOM, dự án đang được tái định hình theo hướng đại đô thị tích hợp, kế thừa các giá trị cốt lõi này ở quy mô phát triển cao hơn.

Concept các tòa cao tầng sẽ ưu tiên tầm nhìn xanh và lấy con người làm trung tâm. Mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí đều được tích hợp khoa học trong một điểm đến.

Đại diện SJ Group khẳng định, việc mời và đồng hành cùng đối tác quốc tế như SOM đòi hỏi nguồn lực lớn, nhưng là bước đi cần thiết cho chiến lược phát triển chiều sâu. Một quy hoạch bài bản cho giai đoạn 2, gắn liền với hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích dịch vụ quy mô lớn sẽ là nền tảng vững chắc cho giá trị bền vững của Vista Nam An Khánh cũng như diện mạo mới của khu vực Tây Hà Nội.