Nổi bật tuần qua: Hổ dữ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đường

Hổ hoang dã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đường

Tình huống thót tim được một nhân chứng ghi lại trên tuyến đường chạy ngang qua khu bảo tồn hổ Tadoba Andhari (Ấn Độ), cho thấy tiếng gầm đáng sợ của một con hổ, trước khi con vật bất ngờ lao ra từ phía bụi rậm.

Sự xuất hiện của con hổ khiến những người trên xe hét lên đầy hoảng sợ. Tài xế đã phải điều khiển ô tô đi lùi để tránh chạm trán với hổ.

Trước đó, một người đi xe máy vừa chạy ngang qua vị trí hổ xuất hiện. May mắn con vật đã không lao ra để tấn công người này.

Con hổ sau khi đe dọa những người đi đường đã quay trở lại bụi rậm nơi nó xuất hiện mà không gây ra thương vong cho bất kỳ ai.

Hổ hoang dã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đường (Video: NDTV).

Gấu trèo vào chuồng lợn để kiếm ăn và cái kết

Một con gấu đen Bắc Mỹ đã trèo vào chuồng lợn với mục đích tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, gấu không ngờ rằng nó đã phải hứng chịu sự phản kháng mạnh mẽ từ con lợn đực trong chuồng.

Mặc dù gấu đen Bắc Mỹ vượt trội về ngoại hình so với lợn, nhưng đây không phải là loài động vật hung hăng và hiếu chiến, do vậy con gấu đã tìm đường bỏ chạy thay vì tấn công lợn trong tình huống này.

Gấu trèo vào chuồng lợn để kiếm ăn và cái kết (Video: X).

Nhóm công nhân đào trúng trăn cỡ lớn khi đang làm đường

Một nhóm công nhân trong khi đang đào đất để làm đường xuyên qua một khu rừng tại tỉnh Jambi (Indonesia), đã rất kinh hãi khi máy xúc đào trúng một con trăn cỡ lớn.

Con trăn đã không thể sống sót do vết thương quá nặng vì máy xúc đào trúng.

Con vật được xác định là một cá thể trăn gấm, dài 6m. Đây là loài trăn dài nhất thế giới, có thể đạt độ dài hơn 8m khi trưởng thành. Loài trăn này được phân bố rộng rãi tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có những cá thể trăn rất lớn sống trong những vùng rừng rậm rạp của Indonesia.

Nhóm công nhân đào trúng trăn cỡ lớn khi đang làm đường (Video: ViralPress).

Sư tử cái cụt đuôi gây chú ý

Không hiểu vì lý do gì, con sư tử cái trong đàn đã bị mất đi toàn bộ phần đuôi của mình. Không loại trừ khả năng con vật đã bị cá sấu tấn công trong một lần bơi qua sông khiến phần đuôi bị cụt hoàn toàn.

Sư tử cái cụt đuôi trên thảo nguyên (Video: Manja Kema).

Khỉ đầu chó mẹ đau lòng mang xác con đi khắp nơi

Đoạn video một con khỉ đầu chó mẹ thể hiện sự đau đớn, luôn mang theo xác con non mới sinh bên mình, khiến nhiều người chứng kiến cảm động.

Khỉ đầu chó mẹ đau lòng mang xác con đi khắp nơi (Video: Kruger).

Chó phá đám màn đi săn của mèo

Mèo đang tiếp cận con mồi một cách âm thầm trước khi tung ra cú vồ quyết định. Tuy nhiên, chú chó đi ngay sau đã có tình huống phá đám khiến màn đi săn của mèo bị thất bại.

Chó phá đám màn đi săn của mèo (Video: Douyin).

Bọ ngựa chống trả quyết liệt khi bị rùa săn đuổi

Đoạn clip được một người sống tại bang Goias (Brazil) ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con rùa non tìm cách tấn công bọ ngựa để ăn thịt. Sự vượt trội về kích thước giúp rùa có lợi thế về sức mạnh, nhưng bọ ngựa lại cho thấy lợi thế về tốc độ.

Khi rùa há to miệng để tìm cách ăn bọ ngựa, con vật nhỏ bé này lập tức tung ra những đòn đánh nhằm vào đầu rùa để phản công. Cuối cùng, sự kiên cường và dũng cảm của bọ ngựa đã khiến rùa phải chấp nhận bỏ đi.

Đoạn video cho thấy trong thế giới tự nhiên, những con vật nhỏ bé không phải lúc nào cũng bị những kẻ to lớn hơn khuất phục.

Bọ ngựa chống trả quyết liệt khi bị rùa săn đuổi (Video: X).

Hổ trắng rình rập, âm mưu tấn công du khách trong vườn thú

Đoạn video được ghi lại tại vườn thú ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy một con hổ trắng đang rình rập và âm thầm tiến đến phía sau lưng của một du khách.

Con hổ khi tiếp cận đủ gần đã lao đến với mục đích tấn công du khách, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình. Tuy nhiên, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giữa con hổ và nam du khách đang bị ngăn cách bởi một tấm kính cường lực, do vậy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong tình huống này.

Hổ trắng rình rập, âm mưu tấn công du khách tại vườn thú (Video: Newsflare).

Cá voi tiếp cận ngư dân để nhờ gỡ những con hà ra khỏi đầu

Một con cá voi sống tại vùng đầm phá Ojo de Liebre (Mexico) đã tiếp cận một ngư dân để nhờ người này gỡ bỏ những con hà biển đang bám trên đầu của mình.

Những con hà biển bám chặt vào cơ thể của cá voi. Trong quá trình cá voi bơi trong nước, những con hà này có thể săn sinh vật phù du để ăn.

Hà biển không khiến cá voi bị đau hay khó chịu, nhưng số lượng hà biển quá lớn bám trên cơ thể sẽ khiến cá voi gặp khó khăn khi vận động và bơi chậm hơn.

Cá voi tiếp cận ngư dân để nhờ gỡ những con hà ra khỏi đầu (Video: X).

Cô gái trở thành bạn với bầy khỉ vì thường xuyên chia sẻ bữa ăn

Một cô gái sống tại tỉnh Saraburi (Thái Lan) đã trở thành bạn thân của bầy khỉ hoang sống gần văn phòng vì cô thường xuyên chia sẻ bữa ăn trưa cho lũ khỉ.

Vào mỗi bữa trưa, bầy khỉ sẽ kéo đến văn phòng của cô gái để được cô chia sẻ bữa ăn trưa của mình. Những con khỉ xếp hàng chờ đợi điềm tĩnh để đến lượt được phát đồ ăn, thay vì tranh giành nhau một cách hỗn loạn.

Cô gái cũng cho biết thường xuyên chuẩn bị thừa đồ ăn để có thể chia sẻ cho bầy khỉ, điều này giúp cô và những con khỉ trở nên thân thiết với nhau.