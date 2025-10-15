Rắn hổ mang thở phì phì trong phòng tắm khiến gia chủ ở Phú Thọ thót tim

Clip rắn hổ mang trườn vào nhà tắm khiến nhiều người rùng mình

Theo chia sẻ của anh Trung Hiếu, sống tại tỉnh Phú Thọ, sự việc xảy ra khi bố của anh mở cửa bước vào phòng tắm thì phát hiện một con rắn. Khi thấy người xuất hiện, con rắn lập tức bành mang, phát ra âm thanh để đe dọa, đồng thời quay trở về vị trí cống thoát nước trong phòng tắm.

Con rắn xuất hiện trong đoạn video do anh Trung Hiếu chia sẻ có kích thước nhỏ, cho thấy đây chỉ là một con non. Dù vậy, việc con vật bành mang và phát ra âm thanh “phì phì” khiến người nhà anh Hiếu có thể nhận ra đây là một cá thể rắn hổ mang, sở hữu nọc độc nguy hiểm.

Do lo ngại người nhà có thể bị con rắn độc cắn, bố của anh Hiếu đã tiêu diệt con vật để đề phòng.

Anh Trung Hiếu suy đoán con rắn đã bò vào nhà tắm theo đường cống thoát nước, nên khi nhìn thấy con người đã tìm cách quay trở lại đường ban đầu. Anh Hiếu cho biết phía sau lưng nhà anh có vườn cây và rất có thể đây chính là nơi ẩn náu của rắn.

Rắn hổ mang cực độc bò vào phòng tắm theo đường cống thoát nước ở Phú Thọ (Video: Trung Hiếu).

Đoạn video do anh Trung Hiếu chia sẻ đã “gây sốt” cộng đồng mạng và khiến nhiều cư dân mạng rùng mình khi nghĩ đến tình huống đang ở trong nhà tắm thì bị rắn chui lên từ cống thoát nước và tấn công.

Hổ mang Trung Quốc - Loài rắn độc phổ biến tại miền Bắc nước ta

Dựa vào hình ảnh trong đoạn video do anh Trung Hiếu chia sẻ, con rắn đã trườn vào phòng tắm nhà anh là một cá thể rắn hổ mang Trung Quốc, còn được gọi là hổ mang thường, hổ mang hoa (do trên cơ thể có nhiều vết hoa văn).

Rắn hổ mang Trung Quốc non đã có thể bành mang, ngóc cao đầu và sở hữu nọc độc chết người (Ảnh: Adam Francis).

Hổ mang Trung Quốc, có tên khoa học Naja atra, được phân bố chủ yếu tại khu vực đông nam Trung Quốc, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, phía Bắc Việt Nam và một phần nhỏ phía bắc của Lào.

Tại Việt Nam, loài rắn này có nhiều ở các tỉnh thành phía Bắc, kéo dài đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và xuất hiện rải rác tại tỉnh Quảng Trị. Các tỉnh thành phía nam từ Huế trở vào hầu như không ghi nhận sự xuất hiện của rắn hổ mang Trung Quốc.

Rắn hổ mang Trung Quốc là một trong những loài rắn độc phổ biến nhất tại khu vực miền Bắc nước ta. Chúng thường được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm đồng cỏ, rừng cây, đất cây bụi, đầm lầy, ven sông suối, khu vực ruộng lúa canh tác nông nghiệp…

Thậm chí, loài rắn này còn có thể được tìm thấy cả ở những khu dân cư sinh sống, những nơi có đất bỏ hoang cây cối mọc um tùm tại các thành phố…

Hổ mang Trung Quốc là loài rắn độc kích thước trung bình, với chiều dài khoảng từ 1,2 đến 1,5m, đôi khi có thể dài đến 2m nhưng rất hiếm gặp. Loài rắn này hoạt động cả ngày, nhưng chủ yếu săn mồi vào ban đêm. Thức ăn chính của chúng là cóc, ếch, thằn lằn, chuột và cả các loài rắn khác. Rắn non chủ yếu ăn ếch, nhái.

Một vài kiểu hoa văn khác nhau phía sau cổ của rắn hổ mang Trung Quốc (Ảnh: HongKong SnakeID).

Rắn hổ mang Trung Quốc trưởng thành giao phối vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, sau đó đẻ trứng vào giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7. Trứng sẽ nở sau 50 đến 57 ngày, nghĩa là con non sẽ xuất hiện vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Đây chính là thời điểm thường bắt gặp rắn hổ mang Trung Quốc non, ngay cả tại những khu dân cư.

Rắn hổ mang Trung Quốc độc đến mức nào?

Nhiều cư dân mạng chia sẻ về hình ảnh rắn hổ mang Trung Quốc họ bắt gặp tại khu dân cư ở các tỉnh, thành phía Bắc (Ảnh: Nhóm Facebook "Nhận diện rắn và sơ cứu rắn cắn tại Việt Nam").

Giống các loài khác thuộc họ rắn hổ, rắn hổ mang Trung Quốc sở hữu nọc độc thần kinh. Nếu nạn nhân bị cắn và không được cấp cứu kịp thời, nọc độc của rắn hổ mang Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra các triệu chứng sa mí mắt, đau tức ngực, đau nhức toàn thân, tay chân yếu, mất giọng nói, khó thở… và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Cần làm gì nếu rắn độc trườn vào nhà?

Rắn hổ mang Trung Quốc nói riêng và các loài thuộc chi hổ mang nói chung có đặc điểm dễ nhận dạng khi chúng thường phình mang và ngóc cao đầu, phát ra âm thanh phì phì như tiếng thở mạnh. Do vậy nếu bắt gặp loài rắn này ngoài tự nhiên, bạn hãy tìm cách tránh xa chúng.

Nếu trường hợp rắn hổ mang trườn vào nhà, bạn cần hết sức bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn với rắn, sử dụng điện thoại để gọi cho những người có chuyên môn về rắn hoặc lực lượng cứu hộ địa phương để nhờ giúp đỡ.

Trong khi chờ lực lượng cứu hộ hoặc nhóm giải cứu rắn đến hiện trường, người dân cần phải luôn để mắt đến rắn, tránh để con vật chạy khỏi tầm mắt và lẩn trốn vào những góc khuất trong nhà.

Các loài rắn hổ mang đều có khả năng bành mang, ngóc cao đầu và đều sở hữu nọc độc chết người (Ảnh: iNaturalist).

Nếu không thể liên lạc với lực lượng cứu hộ hoặc các chuyên gia bò sát, người dân có thể sử dụng sào, cán chổi dài… và một cái thùng để đựng rắn. Sau đó, sử dụng sào hoặc cán chổi để lùa hoặc móc rắn cho vào thùng, đậy nắp chặt để tránh con vật trốn thoát.

Trường hợp không thể bắt giữ hoặc di dời rắn đi nơi khác, người dân có thể chọn giải pháp cuối cùng đó là tìm cách tiêu diệt con vật để đảm bảo an toàn cho tính mạng của bản thân và gia đình.

Nếu không may bị rắn cắn, cần trấn an nạn nhân bình tĩnh, tránh vận động nhiều khiến tim đập nhanh, đặt vị trí vết cắn thấp hơn tim để tránh nọc độc lan truyền nhanh hơn, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Những biện pháp như rạch vết thương, hút chất độc, đắp lá thuốc… có thể khiến tình trạng nạn nhân càng thêm nghiêm trọng.