Rắn cỡ lớn trườn vào nhà bếp tại Phú Thọ là loài gì? Có nguy hiểm không?

Rắn cỡ lớn trườn vào nhà bếp tại Phú Thọ

Sự việc xảy ra tại tỉnh Phú Thọ, khi một người phụ nữ bước vào bếp để chuẩn bị nấu ăn thì nhìn thấy một con rắn cỡ lớn, dài khoảng gần 2m, đang trườn trên gờ tường của nhà bếp. Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy con rắn sau đó bị mất đà và rơi xuống bàn bếp phía dưới.

Rắn cỡ lớn gây kinh hãi khi trườn vào nhà bếp tại Phú Thọ (Video: HKN).

Nhiều khả năng con rắn đã trườn từ bên ngoài vào nhà thông qua cửa sổ và bám theo gờ gạch men ốp trên bức tường để trườn sâu vào bên trong.

Con rắn sau đó được người nhà bắt giữ và thả tự do, thay vì giết chết.

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng “gây sốt”, khiến nhiều người xem rùng mình. Nhiều người cho rằng với kích thước to lớn này, con rắn sẽ sở hữu nọc độc và có khả năng gây nguy hiểm cho con người.

“Thử tưởng tượng đang đứng nấu ăn mà có con rắn trườn vào nhà như vậy, chắc mình đứng tim mà bất tỉnh ngay tại chỗ mất thôi”, người dùng Facebook có tên T.Hằng bình luận.

“Thật đáng sợ, sao nó lại có thể bám vào gờ tường mỏng để trườn đi như vậy nhỉ? Nếu mình gặp trường hợp này thì chắc là bỏ nhà mà đi mất thôi”, một người dùng Facebook khác bình luận.

Con rắn trong tình huống này là loài gì? Có độc hay không?

Nhiều cư dân mạng đã tranh cãi về việc con rắn xuất hiện trong tình huống này có sở hữu nọc độc hay không. Trên thực tế, đây là một cá thể rắn ráo trâu, một loài thuộc họ rắn nước và không có nọc độc.

Rắn ráo trâu có kích thước to lớn khiến nhiều người hoảng sợ khi bắt gặp (Ảnh: iNaturalist).

Rắn ráo trâu, còn có tên gọi rắn hổ trâu, long thừa, hổ hèo, hổ vện, rắn chuột phương Đông…, có tên khoa học Ptyas mucosa. Đây là một loài thuộc bộ rắn ráo, họ rắn nước, không sở hữu nọc độc, nhưng kích thước to lớn của con vật có thể khiến nhiều người hoảng sợ khi bắt gặp.

Rắn ráo trâu là một trong những loài dài nhất thuộc họ rắn nước, khi trưởng thành có thể dài đến 2m, một vài trường hợp dài hơn 2m. Rắn nặng trung bình từ khoảng 1 đến 2,5kg, những cá thể đực thường lớn hơn con cái.

Dù kích thước to lớn, rắn hổ trâu lại có cơ thể khá mảnh mai, đầu không phân biệt rõ với cổ. Rắn có màu cơ thể xám nâu đến đen, với những đường màu đen kích thước không đều chạy ngang thân.

Rắn ráo trâu nổi bật với những đường sọc đen không đều vắt ngang cơ thể (Ảnh: Thai National Parks).

Rắn có tốc độ di chuyển nhanh, khi bị đe dọa sẽ ngóc cao đầu để tự vệ, nhưng không có khả năng bành mang rộng như rắn hổ mang. Rắn có bản tính tự vệ rất mạnh khi bị đe dọa, do vậy có thể tấn công con người nếu bị đe dọa hoặc khi con người tìm cách bắt giữ.

Rắn ráo trâu hoạt động và săn mồi cả ngày, thức ăn chủ yếu là chuột, ếch nhái, thằn lằn, chim nhỏ, một số loài rắn khác… Do ráo trâu thường xuyên săn chuột nên đây là một loài rắn có lợi cho nông nghiệp.

Rắn ráo trâu có phạm vi phân bố rộng tại từ khu vực Nam Á đến Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, rắn được phân bố hầu như trên khắp cả nước, kéo dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến tận Cà Mau.

Ráo trâu là loài săn bắt chuột giỏi, có lợi cho nông nghiệp (Ảnh: iNaturalist).

Rắn ráo trâu thích nghi nhiều môi trường sống khác nhau, từ vùng đồng bằng, trung du đến các vùng núi. Rắn cũng có thể được tìm thấy ở những vùng canh tác nông nghiệp, khu dân cư… vì nơi đây có nhiều chuột sinh sống, loại thức ăn yêu thích của loài rắn này.

Ráo trâu - Loài rắn có trong sách đỏ và được pháp luật bảo vệ

Hiện tại, rắn ráo trâu thường bị con người săn bắt để làm thực phẩm, dược liệu hoặc lấy da, khiến số lượng loài rắn này ngoài tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng. Rắn ráo trâu đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, xếp vào nhóm động vật “Nguy cấp”, có nguy cơ bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên nếu không được bảo tồn đúng cách.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, rắn ráo trâu được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).

Các loài động vật thuộc nhóm IIB là các loài có giá trị về khoa học, môi trường, sinh thái, hoặc văn hóa, nhưng vẫn còn tồn tại với số lượng tương đối ổn định trong tự nhiên hoặc có khả năng phục hồi nếu được quản lý tốt.

Khác với động vật trong Nhóm IB (cấm hoàn toàn khai thác thương mại), các loài trong Nhóm IIB được phép khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc xin giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như Chi cục Kiểm lâm hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Rắn ráo trâu là loài rắn vô hại, không có nọc độc, có lợi cho nông nghiệp và có tên trong Sách đỏ Việt Nam, do vậy mọi người khi bắt gặp loài rắn này chỉ nên tìm cách xua đuổi, thay vì tìm cách tiêu diệt hoặc bắt giữ để làm thịt.

Những hành vi săn bắt cho mục đích thương mại, vận chuyển, nuôi nhốt, tiêu thụ… loài rắn ráo trâu mà không chứng minh được nguồn gốc, không có giấy phép từ cơ quan chức năng sẽ bị pháp luật xử lý.